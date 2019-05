Mont-de-Marsan : Vakacegu signe au Stade Montois Rugby

Josaia Vakacegu, le centre du Biarrtitz Olympique vient de signer un contrat de 2 ans avec le Stade Montois Rugby. C'est un communiqué du club qui officialise l'arrivée.

Joaia Vakacegu a déjà joué plus de 130 matches en pro D2. Avant Biarrtitz, il a porté le maillot de Narbonne, Béziers et Bordeaux-Bègles. Agé de 30 ans, il a un gabarit qui se respecte pour un centre 1m88 et 105 kilos.