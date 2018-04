Mont-Louis, France

Reportage à Mont-Louis de Sébastien Berriot

Les commerçants de Mont-Louis dans les montagnes catalanes sont inquiets. Depuis plusieurs mois la célèbre citadelle avec ses fortifications de Vauban attire moins de visiteurs.

Si la fréquentation touristique est en baisse, c'est parce que la commune présente aujourd'hui un visage pas vraiment attirant.

Des trous partout sur le bitume

Les rues de Mont-Louis, criblées de trous, sont presque devenues impraticables pour les voitures. Même les piétons, notamment les personnes âgées, peuvent avoir des difficultés pour se déplacer.

C'est incroyable, explique une habitante, on est dans une commune classée au patrimoine mondial de l'Unesco et on a des trous partout dans nos rues. Ce n'est pas beau et cela fait fuir les touristes

Une pétition circule à Mont-Louis, et les plus inquiets, ce sont les commerçants. Certains ont déjà constaté une baisse de la fréquentation. "Les touristes arrivent dans le village et lorsqu'ils se retrouvent dans ces rues presque laissées à l'abandon, ils font aussitôt demi-tour" témoigne Dominique Labre, le président des commerçants. "Il faut des travaux urgents".

Les travaux sont trop chers pour la commune

La maire de la commune Joëlle Cordelette reconnait que les rues sont dans un état lamentable. Mais la commune avec ses 150 habitants n'a pas les moyens de financer les travaux estimés à plus d'un million et demi d'euros. La maire est aidée par la Communauté de communes Pyrénées Catalanes qui a détaché un fonctionnaire à temps plein pour réaliser des études à Mont-Louis. Pour l'aspect financier, Mont-Louis a lancé un appel au secours au Conseil départemental et à la Région Occitanie.

La maire de Mont-Louis ne pourra pas compter sur une aide de l'Unesco. L'organisation onusienne n'accorde pas de subventions pour ce type de travaux.

Les rues criblées de trous © Radio France - Sébastien Berriot