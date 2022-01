Mont-Saint-Michel : l'intégralité des réseaux électriques renouvelée en 2023

Après le renouvellement en 2010-2011 des réseaux haute-tension (20.000 volts) qui alimentent le Mont-Saint-Michel, les équipes du gestionnaire électrique Enedis ont démarré la rénovation du réseau basse-tension - qui alimente les clients locaux - en 2012. Une partie du réseau date des années 60. "C'est un chantier qui se fait par étapes", explique Yves Moizan, le délégué territorial Enedis dans la Manche. Les travaux ont démarré du haut du monument. L'idée générale est d'avoir un réseau refait à neuf pour au moins quarante ans.

Une grosse tranchée a été creusée sur 45 mètres © Radio France - Pierre Coquelin

Depuis fin novembre, les opérations se concentrent sur 85 mètres à l'entrée du site, au niveau de la porte du Roy. Cette seule phase de chantier représente un investissement de 28.000 euros entièrement à la charge d'Enedis.

L'objectif est d'améliorer et de sécuriser la qualité d'alimentation électrique des clients situés à proximité de l'entrée principale du Mont-Saint-Michel, notamment des restaurants mais aussi l'éclairage public - Yves Moizan, délégué territorial Enedis dans la Manche

En premier lieu, un réseau aérien provisoire a été mis en place pour assurer la continuité d'alimentation. Le réseau existant a quant à lui été mis hors tension pour assurer les travaux. Depuis fin novembre, 45 mètres sont en cours de renouvellement jusqu'à la mi-février 2022. Une fois cette partie terminée, la mise sous tension sera faite et des contrôles techniques réalisés. Place ensuite au renouvellement des 40 derniers mètres au niveau de l'entrée principale, entre fin février et mi-mai. Le réseau provisoire doit être déposé avant le début de la haute saison touristique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Basse-tension et manu... tension

Le Mont-Saint-Michel est classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Un critère a prendre en compte lors de ce chantier. "C'est un site particulier : tout est plus compliqué", souligne Samuel Poincheval, chargé de projets chez Enedis. Le temps de réalisation est ainsi trois à quatre fois supérieur à un chantier classique. Les travaux doivent notamment prendre en compte la saison touristique. Et puis, les entreprises doivent adapter leurs techniques de travail : plus de manutention, moins d'engins, "des coffrages en bois, des pavés nettoyés avec des prescriptions des Bâtiments de France", confie Samuel Poincheval.

Ce genre de chantier change du quotidien. On se creuse la tête - Samuel Poincheval, chargé de projets chez Enedis

Pour éviter une multiplication des tranchées, des travaux sont réalisés conjointement avec d'autres services (eau, téléphonie, assainissement, etc.). "C'est un calendrier qui se prépare et s'anticipe", précise Yves Moizan. Les câbles électriques sont positionnés à un mètre de profondeur, quand ceux de l'assainissement sont à 2,50 ou trois mètres.

Durant ces travaux, c'est la vie de chantier pour les commerçants et les habitants. Des planches en bois et un grillage matérialisent un passage étroit sous la porte du Roy. En décembre, un système de feux de circulation avait été mis en place. "Là, on a peu de visiteurs. C'est la bonne période pour faire ces travaux. C'est un mauvais moment à passer. Mais il serait souhaitable que l'accès soit plus facile pour les vacances", note Marc, un commerçant. Un système de chariots élévateurs a été mis en place pour acheminer la marchandise dans le Mont.

Des coffrages en bois sont réalisés pour mieux se fondre dans ce site classé au patrimoine mondial de l'Unesco © Radio France - Pierre Coquelin

En 2023, le programme de rénovation doit s'achever par le renouvellement de 300 mètres de ligne basse-tension dans le secteur des Fanils. Dans la Manche, le distributeur Enedis a investi plus de dix millions d'euros en 2020 pour l'amélioration de la performance et de la fiabilité de 20.677 km du réseau électrique manchois. Des investissements qui ont notamment pour but de faire face à l'augmentation de la demande. Enedis compte 323.200 clients et 3.582 producteurs d'électricité dans le département.