La Clusaz, France

Ce mercredi, le risque d'avalanche sur les massifs des Aravis, du Chablais et du Mont-Blanc est fort (4/5), indique Meteo France dans son bulletin, et marqué (3/5) sur les massifs savoyards. Les cumuls de neige fraîche, notamment depuis trois semaines, sont importants. On n'avait plus vu de telles quantités à cette époque de l'année depuis l'hiver 2012-2013. Dans les stations, les services des pistes s'activent pour déclencher des avalanches préventives, et sécuriser les domaines skiables avant l'ouverture des domaines.

Ce qui donne quelques belles vidéos sur les réseaux sociaux, notamment celle filmée à La Clusaz par un pisteur et postée sur son compte Facebook. Elle a été vue plus de deux millions de fois.

Le déclenchement s'est déroulé mercredi 13 décembre, vers 10h du matin, depuis le domaine skiable fermé de la Clusaz, sur le secteur du massif de l'Etale qui culmine à 2 400m d'altitude, dans des conditions de visibilité idéale, souligne l'auteur de la vidéo. "Nous on est là pour sécuriser le domaine skiable, quand on a des résultats comme celui-là on est satisfait", souligne Romain Montimart, qui ajoute pour répondre aux commentaires inquiets de voir la souffle de l'avalanche arriver sur la caméra :" C'est impressionnant parce qu'on a un peu l'aérosol qui arrive sur la caméra à la fin du tir. Mais on est vraiment protégés, on est à trois mètres au-dessus du sol, on est à l'abri. On est des professionnels et on maîtrise ce que l'on fait".

Des déclenchements d'avalanches maîtrisés

Le directeur du service des pistes de la Clusaz souligne que les déclenchements d'avalanches ne se font pas au hasard. Ils entrent dans un plan précis, qui répond à une procédure qui détermine l’enchaînement et l'emplacement des tirs. "Sur ce point de tir-là, par exemple, on a une digue de 4-5 mètres de haut, explique Guilhem Motte, pour protéger à la fois la remontée mécanique et les artificiers".

Guilhem Motte aimerait que les skieurs qui visionnent cette vidéo soient surtout marqués par les cumuls de neige et les risques en hors-piste.

Courchevel a également posté la vidéo d'un déclenchement d'avalanche filmée par un pisteur de la station la semaine dernière. On voit et on entend la satisfaction du devoir accompli.

Déclenchement préventif des avalanches sur la Saulire par les pisteurs de #Courchevel 🤥🤥 pic.twitter.com/AutNy5hNTB — Courchevel Officiel (@courchevel) December 14, 2017

Le président de l'Association nationale des pisteurs (l'ANPSP) connaît bien Courchevel où il a œuvré plus de 40 ans. Cyril André reconnait que oui, c'est beau, mais qu'il ne faut pas oublier le danger : "On devrait expliquer plus, ne pas participer à l'euphorie générale. J'espère que quand les gens voient ces vidéos, ils se disent que si ils sont dedans , ils sont morts".