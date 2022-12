Montaigu-Vendée : un nouveau centre temporaire pour les titres d'identité

Depuis le Covid, les délais d'attente pour faire ou renouveler des titres d'identités sont particulièrement longs. La Vendée ne fait pas exception, c'est pourquoi la quatrième commune du département, Montaigu-Vendée, ouvrira à partir du 2 janvier un centre temporaire des titres d'identité, pendant cinq mois (jusqu'au 31 mai), pour tenter de désengorger un peu les services.

Depuis le début des vacances de Noël, ce nouveau centre a rodé son dispositif avant d'ouvrir au grand public. Les premiers chanceux ont donc pu recevoir leur nouvelle carte d'identité ou leur nouveau passeport.

20.000 titres délivrés en cinq mois

Objectif : délivrer 20.000 titres d'identité en cinq mois, "soit le double de ce que l'on produit actuellement en une année", précise le maire de la commune, Florent Limouzin. Six nouvelles stations de recueil pour des titres d'identité ont été installées. Dix nouveaux agents ont aussi été recrutés.

Le nouveau centre s'installe dans les locaux qui ont servi de centre de vaccination l'hiver dernier. "Nous avons proposé au préfet de Vendée de capitaliser sur l'expérience que nous avions du centre de vaccination pour industrialiser le process des titres d'identité à Montaigu-Vendée, ajoute Florent Limouzin. On se met au service du territoire pour permettre à chacun d'avoir enfin un délai plus raisonnable d'obtention d'un passeport ou d'une carte d'identité."

150 à 200 créneaux par jour

Chaque jour, 150 à 200 créneaux seront débloqués. La prise de rendez-vous se fera uniquement en ligne, sur le site Internet de la mairie de Montaigu-Vendée .

En Vendée, depuis le mois de juin, six nouvelles stations de recueil (fixes ou mobiles) pour les titres d'identité ont été installées à La Roche-sur-Yon, Les Herbiers, les Sables d'Olonne, Saint-Jean-de-Monts et Aizenay. Trois nouvelles suivront début janvier à Benet, Talmont-Saint-Hilaire et La Tranche-sur-mer.