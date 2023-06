"Montant net social", prix du gaz, salaires des fonctionnaires : ce qui change au 1er juillet 2023

Point d'indice des fonctionnaires revalorisé, fin du bouclier tarifaire ou encore apparition du "montant net social" sur votre bulletin de paie : voici quelques-uns des changements majeurs ce 1er juillet en France.

Suppression du tarif réglementé de vente du gaz

À compter du 1er juillet, le tarif réglementé de vente de gaz s'arrête . Il a commencé à disparaître en 2019 en application de la réglementation européenne sur la concurrence, mais il restait, au 31 mars, sur 11 millions d'abonnés au gaz, quelque 2,5 millions de clients résidentiels encore titulaires de ce contrat, l'essentiel chez le fournisseur historique Engie.

Le premier fournisseur de gaz en France Engie a dévoilé son offre de bascule, qui sera automatiquement applicable dès juillet aux clients concernés qui n'auraient pas choisi une autre offre jusqu'au 30 juin. Les clients auront toujours accès au gaz et basculeront par défaut dès le 1er juillet sur l'offre Passerelle s'ils n'ont pas choisi d'ici là une autre offre, chez Engie, ou un concurrent.

Le tarif Passerelle comprend, comme auparavant, un prix d'abonnement annuel qui dépend de la consommation et un prix au kWh qui lui-même dépend de la consommation et de la commune d'habitation. L'offre est résiliable sans frais à tout moment pour ceux qui se réveilleraient après le 1er juillet. Elle est sans limite de durée, tant qu'il y aura des abonnés, mais ceux qui décideraient de la quitter ne pourront plus y revenir. La Commission de régulation de l'énergie a publié un prix "repère" pour juillet afin d'aider les consommateurs à repérer les offres potentiellement abusives.

Fin du bouclier tarifaire gaz

Le bouclier tarifaire gaz qui limitait la hausse des prix à 15% est prévu pour s'arrêter lui aussi le 1er juillet. À l'heure actuelle, ce plafonnement n'a pas lieu d'être en raison du repli des prix sur les marchés. "Mais dans le cas où les prix viendraient à augmenter très fortement, le gouvernement a indiqué qu'il pourrait être amené à mettre en place de nouveau un bouclier tarifaire", a souligné Céline Regnault, directrice du Grand Public France chez Engie.

Un "montant net social" sur les bulletins de salaire

À partir du 1er juillet, les bulletins de paie devront comporter une nouvelle mention, le "montant net social". Il correspond aux ressources que les usagers doivent déclarer pour évaluer leurs droits à certaines prestations sociales. Cette réforme "permettra de simplifier les démarches des allocataires qui devaient jusqu'à présent calculer eux-mêmes le revenu net à déclarer", a souligné le gouvernement. "Elle réduira les risques d'erreur dans les déclarations de ressources et donc les indus ou les rappels de prestations, sources d'insécurité financière pour les allocataires", a-t-il ajouté. Le "montant net social" s'inscrit aussi dans le projet de "solidarité à la source", par lequel le gouvernement espère lutter contre le non-recours aux prestations sociales.

Prochaine étape, à l'horizon 2024, les caisses enverront, sur la base de ce montant net social, un formulaire pré-rempli aux bénéficiaires potentiels d'aide sociale.

Le point d'indice des fonctionnaires revalorisé

Comme en 2022, les fonctionnaires et contractuels du secteur public bénéficieront d'une augmentation générale au 1er juillet. Le point sera revalorisé de 1,5% après une hausse de 3,5% l'été dernier. Pour chaque agent, l'augmentation sera calculée à partir de son salaire hors primes et indemnités.

Selon le ministère de la Fonction publique, un agent qui percevait auparavant un peu plus de 1.700 euros brut par mois gagnera 26 euros supplémentaires grâce à cette hausse d'1,5% de la valeur du point d'indice.

Relèvement du "bonus réparation"

Le "bonus réparation", créé par la loi pour inciter les Français à davantage faire réparer et ainsi allonger la durée de vie de leurs équipements, a été mis en place à la mi-décembre. Le montant des aides à la réparation des appareils électriques et électroniques va être relevé dès ce 1er juillet. Le gouvernement va demander aux éco-organismes de doubler les bonus, qui passeront par exemple de 10 à 20 euros pour les petits appareils (sèche-cheveux...) ou à 90 euros pour les ordinateurs. Des prestations jusqu'ici exclues, comme l'échange de vitre cassée de téléphones, seront incluses.

À ce jour, quelque 20.000 réparations ont profité de ce bonus, qui va de 10 à 45 euros selon les appareils.

Les allocations ne peuvent plus être versées sur des comptes non-européens

Le gouvernement a annoncé dès octobre que le versement d'allocations (hors retraites) sur des comptes bancaires non-européens serait interdit à compter du 1er juillet 2023. Cela vaut notamment pour l'ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées), les prestations familiales, le RSA ou encore l'allocation supplémentaire d'invalidité.

Les allocations sont également revalorisées ce 1er juillet.