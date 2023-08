Montargis : des avocats proposent des consultations juridiques gratuites aux victimes des émeutes

Les avocats du barreau de Montargis se mobilisent pour venir en aide aux victimes des émeutes, qui ont eu lieu fin juin dans l’hypercentre de la commune. Près d’un mois et demi plus tard, de nombreux commerçants n’ont toujours pas pu reprendre leur activité, à cause des dégradations. Plusieurs habitants n’ont pas encore été relogés, et beaucoup ont des problèmes avec les assurances suite à l'incendie de leur véhicule.

ⓘ Publicité

C’est au lendemain de la nuit du 29 juin, nuit lors de laquelle plusieurs immeubles ont brûlé et de nombreux commerces ont été vandalisés , que la bâtonnière du barreau de Montargis, Isabelle Guilbert se réveille sidérée. Elle et ses confrères décident d’agir, et d’apporter leur expertise pour venir en aide aux sinistrés des rues Dorée et Général Leclerc. Ils mettent alors en place des consultations juridiques gratuites, avec l’aide de la mairie. Un élan de solidarité motivé par leur proximité avec les habitants.

“Les victimes, ce sont nos voisins, ce ne sont pas des inconnus pour nous. C’est des gens qu’on croise tous les jours, c’est des gens qu’on connaît,” raconte Isabelle Guilbert. “On a aussi un bon nombre de confrères qui ont leur cabinet en centre-ville et qui auraient pu être privés de leur outil de travail. Donc c’était assez facile pour nous de nous mettre à la place des commerçants, des ces voisins qui ont été touchés par ces émeutes, assez lourdement pour certains.”

À lire aussi Mort de Nahel : nouvelle nuit de tensions et violences dans le Loiret

Virginie, mère de deux enfants, est sans logement depuis le 30 juin dernier. Elle habitait un des immeubles voisins de ceux qui ont été détruits suite aux incendies. Son logement reste inaccessible pour des raisons de sécurité. Elle s’inquiète notamment pour son fils qui rentre en première au lycée à la rentrée prochaine. "Il a besoin de stabilité, et sans logement c'est difficile".

"On a l'impression d'être oubliés"

Elle s'est rendue ce jeudi 10 août à l'Hôtel de Ville pour son rendez-vous avec les avocats du barreau de Montargis. “Ça permet de se sentir moins seule face à ce qui s’est passé, que quelqu’un se rende compte qu’il y a un réel besoin de soutien. Parce que là on a l’impression d’être oubliés, d’être mis à l’écart…”

Depuis les émeutes, Virginie dort chez Pierre, un ami, qui lui se désole du rythme de l’administration. Les démarches sont trop longues à ses yeux pour retrouver un logement. “De vraies victimes, c’est ça qu’on peut dire. On est transformés en vraies victimes par plein de choses en fin de compte : par les émeutiers, et maintenant par les administrations qui mettent du temps des solutions immédiates.”