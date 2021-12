Polémique à Montargis : le maire fait expulser des élus d'opposition en plein conseil municipal

Ce lundi 13 décembre 2021, les élus du conseil municipal de Montargis devaient entériner la fermeture définitive de l'école publique Gambetta. Mais ce que l'on retiendra du conseil, c'est l'exclusion de trois élus, membres de l'opposition, alors que le conseil se déroulait à huis clos.

Alors qu'à l'extérieur de la mairie, une manifestation de parents d'élèves se déroule pour protester contre la fermeture de l'école Gambetta, le maire Benoît Digeon décide que la séance du conseil municipal se déroulera à huis clos.

Deux sons de cloche

Le débat sur le budget 2022 commence. Bruno Nottin, élu de l'opposition (PCF), prend alors la parole, et sa colistière Céline Hebert le filme. Ce qui n'est pas du goût du maire de Montargis, Benoit Digeon : pour lui, le huis clos ne permet pas de filmer l'intervention. "Je lui ai dit de ne pas filmer car nous sommes dans un huis clos mais elle ne s'est pas arrêtée. Donc je me suis levé et je suis allé appuyer sur le bouton de son téléphone pour que ça s'arrête."

Bruno Nottin n'a pas la même analyse et juge l'intervention beaucoup plus musclée : "le maire a complètement disjoncté. Il s'est levé, il nous a menacé, il a presque agressé Céline Hébert en voulant lui arracher le téléphone des mains." L'opposant communiste envisage désormais un éventuel recours et attend surtout un positionnement de la préfecture. En attendant, il dénonce un comportement "autocratique" du maire. "Ce sont des méthodes autoritaires, d'un autre âge et qui déshonorent notre ville."

Benoît Digeon, maire LR de Montargis, le 16 juin 2020 © Radio France - Antoine Denéchère

Benoit Digeon, lui, s'étonne que son opposant ne soit "pas au courant" du règlement. "C'est un incident de provocation de monsieur Nottin qui est pourtant greffier au tribunal de Montargis et qui devrait bien savoir ce qu'est un huis clos."

Au final, le maire a décidé de suspendre la séance et de faire appel à un équipage de police nationale. Céline Hébert, Thierry Collard et Bruno Nottin de la liste "Montargis pour tou-te-s" ont quitté la salle. La réunion du conseil municipal s'est alors poursuivi sans les élus communistes.