Canal de Briare, Montargis, Loiret, France

Ce projet c’est celui de l’agrandissement et du réaménagement du Port Saint Roch situé sur le canal de Briare entre le centre-ville et le lac des closiers. Le projet est porté par l'AME, l’Agglomération Montargoise et Rives du Loing. Il prévoit la création d’un grand bassin qui pourra accueillir une soixantaine de bateaux et qui sera creusé sur son emplacement initial qui avait été remblayé au XIXème siècle. Jusque-là, seule une vingtaine d'embarcations peut amarrer le long des berges du canal. Il est prévu également une capitainerie, des services pour les plaisanciers comme une laverie mais aussi un restaurant, une guinguette et des logements. Pour cela plusieurs bâtiments vont être détruits, en particulier l’ancien silo de la CA.PRO.GA, la coopérative agricole des producteurs du Gâtinais et ses 9 000 tonnes d’amiante. Budget : 10 millions d’euros.

Le silo de l'ancienne CA.PRO.GRA, la coopérative agricole des producteurs du Gâtinais sera détruit © Radio France - Christophe Dupuy

Dépenses pharaoniques et élus staliniens

Ce projet n'est pas vraiment partagé par l’opposition au sein de l’agglo montargoise. Un projet qui cache selon les élus de gauche une opération immobilière de luxe et qui s’avère surtout trop dispendieux au regard des besoins de la ville de Montargis. "On est sur des sommes astronomiques" indique Bruno Nottin, élu communiste à l'AME. Pour l'opposant du PCF, "la ville sinistrée a d'autres besoins, 10 millions d'euros c'est deux groupes scolaires".

Ce projet ne coûte pas cher aux Montargois se défend la majorité de droite à l'agglo, son financement étant pris en charge en grande partie par le Département et la Région. Le Conseil Départemental du Loiret a versé 5 millions d 'euros et la Région Centre Val de Loire 3 millions, 2 millions restent à la charge de l'AME. Cette opération est avant tout un pari sur le développement du tourisme fluvial. Dédié au commerce depuis la création du canal de Briare en 1604, le port Saint Roch n'est plus en activité aujourd'hui, il est fréquenté seulement par quelques péniches et plaisanciers. Pour Franck Supplisson, le président de l’Agglomération Montargoise et Rives du Loing, "ce n'est pas les écoles ou le port mais les écoles puis le port". Et Franck Supplisson de rajouter "il y a toujours cette phobie chez les élus communistes de l'ancien temps, des élus staliniens d'une époque qui a disparue de voir des choses huppées réservées à certains, on veut faire un équipement public, populaire et on verra bien si nos élus communistes ne viendront pas boire un verre à la guinguette". Ambiance...

L'écluse de la Marolle avec en arrière plan le port Saint Roch sur le canal de Briare à Montargis © Radio France - Christophe Dupuy

Ce projet d'agrandissement et de réaménagement du Port de plaisance Saint Roch de Montargis a été voté et adopté par l’Agglomération Montargoise et Rives du Loing. Les premières démolitions devraient démarrer en novembre prochain.