Montargis : une marche en soutien aux commerçants victimes des violences urbaines

Un rassemblement en soutien aux commerçants de Montargis a eu lieu ce samedi après-midi. Une trentaine de personnes se sont rassemblées au kiosque du jardin de la place du Pâtis pour ensuite se rendre à pieds jusqu'au début de la rue Dorée, devant la pharmacie Mirabeau qui a été incendiée dans les violences urbaines du 30 juin dernier.

Ces habitants sont arrivés en musique et dans le calme, ils n'avaient pas de message politique particulier. Il n'y a pas eu de discours, ils expliquaient ne représenter aucun parti politique. Ils arboraient des tee-shirts où il était écrit "Amour, bonheur et liberté".

"Une marche pacifique de solidarité"

C'est Jérôme Charraudeau un jeune menuisier-vitrier qui a eu l'idée de cette marche. "Je suis un citoyen comme tout le monde, un acteur de cette ville qui veut redonner le sourire aux commerçants et réunir les gens. On n'exprime pas de colère ici, on ne revendique rien d'agressif. Je n'ai juste pas envie que cela se reproduise. Je ne veux plus voir ma ville comme cela" dit-il.

La rue Dorée a rouvert ce samedi aux piétons, dix jours après les violences urbaines - Lydie Lahaix

A ses côtés Jade approuve, on a tout nos souvenirs d'enfance ici reconnait la jeune femme de 20 ans qui explique avoir beaucoup pleuré après les violences. "La rue Dorée c'est un peu ma rue, j'ai mes petites habitudes, les lieux où j'aime être, les gens avec qui j'aime parler". Même chose pour Christelle qui vient d'Amilly, surprise quand même de ne pas voir plus de monde "mais ceux qui sont là, sont de tout âge et de toutes classes sociales" insiste-t-elle.

Impossible de rester sans rien faire

Ce collectif d'habitants a ouvert un livre d'or qui pourrait être déposé à l'Office du tourisme. Et ils ont lancé une cagnotte qui se trouve dans un commerce et qui tournera d'une semaine sur l'autre. Ils prévoient de la laisser en place jusque début septembre, date à laquelle ils partageront la somme d'argent recueillie entre les commerçants touchés. Et ils envisagent de renouveler cette action jusqu'à Noël.

Les marcheurs avec leurs tee-shirts solidaires envers les commerçants - Lydie Lahaix

Par petits groupes, ils ont effectué du porte-à-porte dans les boutiques pour expliquer leur démarche. Un soutien qu'a apprécié Coralie, responsable de la boutique de vêtements IKKS, "tout le monde n'est pas pourri, il y a encore de bonnes personnes.. Et puis on a le soutien de nos clientes qui sont revenues, tout cela fait vraiment plaisir".

C'était hier le jour de réouverture des commerces de la rue Dorée, pas tous car beaucoup portent encore les stigmates des dégradations subies. Il y avait du monde, sans doute aussi attiré par les soldes.

De nombreux commerces de la rue Dorée sont restés fermés ce samedi - Lydie Lahaix

La mairie de Montargis ne s'est pas associée à cette marche de soutien. La police municipale sur la fin est même venue pour les disperser. Très déçus ils ont alors arrêté, mais la cagnotte et le livre d'or, restent à la disposition du public.