Guerre en Ukraine : avec son camion, un commerçant de Montauban part aider les Ukrainiens

En Occitanie, les initiatives se multiplient pour envoyer de l'aide en Ukraine. À Montauban, un commerçant a carrément décidé d'aller lui même sur place, pour livrer des produits de première nécessité. Il s'appelle Cédric Mascaras. Il a 50 ans. Et il est à la tête d'un Carrefour City.

Le quinquagénaire a choisi de faire la route à bord de son vieux fourgon : un Renault trafic allongé de 2006, très borné : "Il a 300 000 kilomètres. Il est en ce moment au garage pour quelques réparations", s'amuse Cédric, qui fera le trajet accompagné de son fils de 21 ans et de l'un de ses vieux amis, animés de la même envie d'aider un peuple agressé.

Quand ça se passe à l'autre bout de la planète, c'est plus compliqué. Là, j'ai la chance de pouvoir prendre du temps sans avoir à me justifier et un peu d'argent pour pouvoir y aller. C'est pas loin de chez nous, c'est facilement réalisable. Cédric Mascaras.