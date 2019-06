Montauban : le préfet force la main de la mairie pour l'ouverture d'un centre pour SDF en cette période de canicule

Montauban, France

La préfecture du Tarn-et-Garonne vient de passer en force. Ce jeudi s'ouvre un centre d'accueil pour les sans-abri dans la ville. Il pourra accueillir entre 50 et 80 personnes chaque jour.

C'est la canicule qui a poussé le préfet du Tarn-et-Garonne, Pierre Besnard, à agir et à ouvrir ce site. Selon lui, "il faut sortir les personnes de la rue, la canicule nous l'impose, l'humanité nous oblige." Il a donc saisi hier en référé le tribunal administratif en considérant que l'opposition de la mairie à l'ouverture de ce centre manque de "base légale". Depuis plusieurs mois, la ville bloque son ouverture avec "une décision d'opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par le gestionnaire du lieu" selon la préfecture.

Un centre fermé depuis avril 2019

Pourtant ce centre d'accueil n'est pas nouveau. Il a été crée en novembre 2018, financé par l'Etat à hauteur de 200 000€ par an et géré par un collectif de 11 associations dont l'Abbé Pierre. Jusqu'au mois d'avril 2019, il était installé dans un local provisoire. Mais le bail est arrivé à expiration. Et l’ouverture du nouveau était bloquée par la mairie

La préfecture a donc décidé de réquisitionner le lieu. Le centre va ouvrir dès ce jeudi matin à 9h. Il proposera des douches, une laverie et un accompagnement social.

La mairie de Montauban accuse les associations de forcer la main du préfet

De son côté la mairie se défend. Elle déplore la tourne prise par les événements et une polémique a des fins politiciennes. Elle explique que le nécessaire est fait en cette période de canicule pour les plus démunis. Le self de la cuisine centrale a d'ailleurs été réquisitionné.

Quant au centre d'accueil en question, il a bien ouvert selon elle. Mais l'Etat ne l'a pas installé à Montauban mais hors de la commune. L'ajout de ces nouvelles places n'est qu'un "désir" des associations que la ville accuse d'avoir forcées la main du préfet.