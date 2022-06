Montauban : un club de boxe fermé par la mairie conteste les accusations de prosélytisme islamiste

Depuis le 20 mai, les licenciés du club "Montauban Boxe Anglaise" n'ont plus de cours. Cette association, qui existe depuis plus de dix ans dans le Tarn-et-Garonne, a été sanctionnée par la mairie de Montauban. Le conseil municipal a décidé de suspendre la subvention annuelle de 26.545 euros et de ne plus mettre à disposition la salle d'entraînement du complexe sportif Jacques Chirac, situé à l'ouest de la ville.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des accusations de prosélytisme

Le club de boxe anglaise (qui se pratique avec les poings uniquement) est accusé d'avoir fait du prosélytisme islamiste. "Les gens pratiquaient des prières, des chants coraniques, on interrogeait des enfants sur leur religion", détaille la maire Brigitte Barèges au micro de France Bleu Occitanie. Certaines femmes auraient aussi été incitées à venir en pantalon plutôt qu'en short, ou à garder le voile. Brigitte Barèges assure que des vidéos prouvent ces manquements à la laïcité. L'élue précise que des alertes ont été faites par des parents, mais que la Préfecture du Tarn-et-Garonne avait également signalé certains membres, soupçonnés de radicalisation. "Je ne stigmatise pas la communauté musulmane mais je dis qu'il y a des comportements qui n'ont rien à faire dans une salle de sport"', précise-t-elle.

Brigitte Barèges reproche aussi au club d'avoir fait une sorte de trafic de cartes d'adhérents permettant à certains de rentrer sans badge, et de n'avoir fourni le nom que d'une trentaine d'adhérents sur 160 licenciés supposés (le nombre de licences conditionnant le montant des subventions). Elle promet qu'il y aura un nouveau club de boxe anglaise en septembre pour les Montalbanais avec un entraineur et des subventions et explique qu'un contrat d’engagement républicain a été mis en place. Les associations de la ville devront le signer si elles veulent des aides.

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Le club conteste ces accusations

Dans un e-mail très bref envoyé ce mercredi 1er juin, la présidente du "Montauban Boxe Anglaise", Lucie Pittana, conteste les faits "avec la plus grande fermeté " et parle "d'accusations graves". "Nous nous concertons pour envisager la suite à donner", conclut le communiqué.

Le parquet de Montauban précise de son côté à France Bleu Occitanie qu'il n'y a aucune enquête judiciaire en cours. La préfecture du Tarn-et-Garonne elle n'a pas souhaité donner suite à nos sollicitations.