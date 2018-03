Les travaux de rénovation du secteur du centre-bourg qui concerne la place Buffon et la maison Plater devraient débuter au printemps et durer un an. L'objectif est de redonner vie à ce quartier centra et historiquement animé de Montbard.

Montbard, France

La Place Buffon ne sera plus ce simple virage connu des Montbardois mais un véritable espace partagé, moins dangereux pour les cyclistes et les piétons. Faire de ce secteur central et historiquement vivant le cœur vivant de la ville de Montbard est l'ambition du projet de revitalisation du centre-bourg. Il va coûter 1,2 millions d'euros en grande partie financés par l'Etat et la Région. Les travaux vont commencer au printemps pour se terminer au mieux dans un an.

Après deux ans d'étude le centre ville commence sa mue. Elle concerne le secteur de la place Buffon, du pont de la Brenne et de la maison Plater qui va être démolie pour laisser place à un belvédère avec des terrasses sur la rivière. Le but : transformer cette place qui fait la jonction entre le quartier de la Brenne et le centre-ville. Actuellement peu agréable et surtout fréquentée par les voitures la place Buffon va être revue de fond en comble. Elle va devenir un endroit moins dangereux pour les piétons et les vélos et son patrimoine exceptionnel (avec notamment l'hôtel particulier du naturaliste Buffon) va être mis en valeur.

Aujourd'hui la Place Buffon est essentiellement un virage évité des piétons. © Radio France - Thomas Nougaillon

Là il faut imaginer entre l’hôtel Buffon et le moulin qui lui fait face : un parvis" Laurence Porte, maire de Montbard et vice-présidente UDI du Conseil départemental.

Fini les trottoirs, tout va être mis à niveau, "Là il faut imaginer entre l’hôtel Buffon et le moulin qui lui fait face : un parvis", explique Laurence Porte, maire de Montbard et vice-présidente UDI du Conseil départemental. Les trottoirs et la route seront au même niveau pour un effet plus accueillant, seules les couleurs de revêtement permettront de différencier les espaces piétons de la route. La pierre de Bourgogne sera utilisée pour redonner son lustre à la place

Il y a deux ans Montbard avait été lauréate d'un programme national de revitalisation des centre-bourg, dans le futur, la mairie envisage également la réhabilitation de l'hôtel particulier de Buffon.

L'hôtel Buffon devrait lui aussi être réhabilité. © Radio France - Thomas Nougaillon

Ce projet va coûter 1,2 millions d'euros. Une somme en bonne partie financée par l'Etat et la Région (avec déjà 560 000 euros de subventions) et pour laquelle la ville de Montbard, va contractualiser un plan "100% Côte-d'Or" avec le département. Au final, selon Laurence Porte, "le coût résiduel pour les habitants de Montbard devrait être de 300 000 euros environ".