Montbard : polémique autour d'Amazon la mairie calme le jeu

Sur FaceBook des habitants de Montbard interagissent ces jours-ci autour d'une photo montrant un "Amazon locker". "Voilà comment on défend les petits commerces en plein confinement" explique celui qui a pris la photo. Aurélio Ribeiro, premier adjoint à la ville, réagit et dédouane la municipalité.

A Montbard la présence d'Amazon échauffe certains internautes. Alors qu'une pétition, signée par des élus verts et de gauche, mais aussi par des associations et des personnalités du monde de la culture, a été lancée ce mardi en France pour encourager les consommateurs à éviter d'acheter des cadeaux sur Amazon pendant la période de Noël.

"Voilà comment on défend les petits commerces"

Dans la Cité de Buffon quelques internautes s'émeuvent de la présence de "lockers" implanté par le géant américain de la vente en ligne tandis que d'autres défendent ce mode de vente. Les lockers, ce sont des consignes en libre service où les clients peuvent venir 24/24 retirer des colis. La personne qui a posté la photo de l'une de ces machines à la gare SNCF,elle, s'indigne : "voilà comment on défend les petits commerces à Montbard en plein confinement" dit-elle.

La municipalité de Montbard n'a rien à voir dans l'implantation de ces machines explique Aurélio Ribeiro, 1er adjoint à la ville © Radio France - Thomas Nougaillon

"La mairie n'a donné aucune autorisation"

Or à Montbard, ces casiers sont présents depuis de longs mois, "peut être même 2 ans" explique la mairie et nous n'y sommes pour rien plaide en substance Aurélio Ribeiro, 1er adjoint à la ville. "Ce point relais se trouve sur le domaine de la SNCF qui l'a installé et la mairie n'a eu aucune autorisation a donner. Je trouve également dommage que certains laissent entendre qu'un autre de ces points relais se trouverait à l'hôtel de ville" sourit l'élu.

"Des choses totalement maladroites"

Aurélio Ribeiro qui a tenu à nous recevoir sur le parvis de la mairie poursuit : "Comme vous pouvez le constater il n'y a rien ici. Et c'est d'autant plus dommage que ce genre de débat est lancé par des personnes qui vivent à Montbard. Elles n'ont qu'à passer à la mairie et jeter un oeil avant d'écrire des choses totalement maladroites".

"Il faut rouvrir les petits commerces au plus vite"

De son côté, Luis Bernardo président de l'UCAM, l'Union des Commerçants et des Artisans du Montbardois, qui regroupe 53 adhérents, tord le cou à toutes les polémiques existant en ce moment autour d'Amazon dans notre pays. Il plaide plutôt pour la réouverture des petits commerces. "Je pense que le plus vite possible serait le mieux. Car on sait que ce n'est pas dans nos petits commerces, qui reçoivent deux-trois clients à la fois, que l'on peut se contaminer. La réouverture des petits commerces serait une bouffée d'air que l'on pourrait leur donner et qui permettrait qu'on puisse les retrouver en 2021" analyse-t-il.

Deux des trois lockers de Montbard ont été désactivé par Amazon a expliqué le groupe à France Bleu Bourgogne ce mardi © Radio France - Thomas Nougaillon

Amazon désactive deux de ses lockers

En attendant, la communication d'Amazon, que nous avons contacté, explique qu'il y a trois "lockers" au total sur Montbard, deux d'entre eux ont été désactivés pour suivre les dernières préconisations du gouvernement et ne pas concurrencer les commerces fermés. Seul celui de la gare serait toujours actif nous a-t-on dit.

Retrouvez notre "Dossier + Info" ce mercredi matin 18 novembre 2020 dans votre matinale "tout infos" sur France Bleu Bourgogne (98.3 ou 103.7)