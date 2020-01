Montbéliard : ce qu'il faut savoir sur la campagne de recensement 2020

Montbéliard, France

Combien d'habitants ? Quel profil ? Quel type de logements ? La 17e campagne de recensement de la population démarre ce jeudi 16 janvier 2020 sur Montbéliard, dans le Doubs, indique la ville dans un communiqué. Elle va durer une semaine, jusqu'au mercredi 22 février. L'INSEE organise des enquêtes de recensement chaque année, depuis 2004.

Un recensement partiel

"Si la population montbéliardaise est considérée dans son ensemble, tous les foyers ne seront pas recensés pour autant", précise la ville, car "dans les communes de plus de 10.000 habitants le recensement est réalisé à partir d'échantillons représentatifs de la population".

288 adresses sur Montbéliard, ce qui représente 1.149 logements

"Concrètement, l'INSEE a tiré au sort _288 adresses sur Montbéliard, ce qui représente 1.149 logements_. Une fiche logement et une fiche par habitant (bulletin individuel) seront remplies par la ou les personnes résidant à l'adresse recensée".

Six agents recenseurs sont mobilisés. Précision importante : ils sont munis d'une carte tricolore comportant leur photo et la signature du maire. Ils sont également tenus au secret professionnel.

Une enquête pour quoi faire ?

Objectif du recensement : mieux connaître la population et "fournir des statistiques plus fiables et plus récentes" permettant "d'éclairer les décisions publiques en matière d'équipements collectifs (écoles, hôpitaux, crèches, transport…)" et "d'aider les professionnels à mieux évaluer le parc de logements". Ce recensement sert aussi de base de calcul "pour la dotation globale de fonctionnement attribuée par l’Etat aux collectivités".