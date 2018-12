Montbéliard en lice pour le concours européen 2019 des plus beaux marchés de Noël

Vous avez jusqu'au mardi 11 décembre pour élire par internet le plus beau marché de Noël d'Europe. Le marché de Noël de Montbéliard est dans la course, avec trois autres villes françaises.

Vous avez jusqu'au mardi 11 décembre pour élire par internet le plus beau marché de Noël d'Europe.

Montbéliard, France

Le concours européen des plus beaux marché de Noël est lancé ! Celui de Montbéliard est-il le plus beau ? A vous de le dire. Vous avez jusqu’au lundi 11 décembre pour voter en ligne. Cette année, le marché de Noël de Montbéliard est en concurrence avec trois autres villes françaises : Strasbourg, Metz et Amiens. Au total vingt villes européennes ont été sélectionnées. Ces trois dernières années, c'est le marché de Noël de Zagreb (Croatie) qui avait été élu meilleur marché de Noël en Europe.

Montbéliard devant Strasbourg en 2016

En 2016, l'hebdomadaire Paris Match avait publié son classement annuel des dix plus beaux marchés de Noël de France : le marché de Strasbourg "capitale de Noël" était arrivé en deuxième position, détrôné par celui de Montbéliard "ville lumière". Le marché de Colmar était arrivé en cinquième position.

Votre radio en direct du marché de Noël de Montbéliard toute la semaine, de 16h à 19h. France Bleu Belfort Montbéliard pose ses studios dans le hall du théâtre de l'Allan pour vous faire vivre au plus près l'édition 2019 des Lumières de Noël. Venez nous voir !