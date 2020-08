Le préfet du Doubs annonce que le masque est désormais obligatoire dans les centres-villes de Montbéliard et Besançon, à partir du mardi 1er septembre et jusqu'au 30 septembre. Avec la fin des congés d'été, la Préfecture prévoit une augmentation de la fréquentation dans les rues des deux villes.

Le port du masque désormais obligatoire dans les centres-villes de Montbéliard et Besançon

Le port du masque devient la règle dans les centres-villes de Montbéliard et Besançon. La Préfecture du Doubs a publié ce vendredi un arrêté, pour rendre le masque obligatoire dans les zones à forte fréquentation du 1er au 30 septembre, pour les personnes de 11 ans et plus.

Dans son communiqué la préfecture précise que l'épidémie de coronavirus reprend dans le département du Doubs ce qui "rend nécessaire le renforcement des mesures de prévention déjà mises en place".

Avec la fin des congés d'été, elle prévoit "une forte fréquentation de population dans les rues du centre-ville ainsi qu’aux abords des établissements scolaires, notamment aux heures d’ouverture et de fermeture des établissements".

Obligation pour les personnes à pied

Cette obligation concerne toute personne circulant à pied, à l’exception des usagers d'engins motorisés ou non (skate, roller, trottinette, gyropode, hoverboard, monoroue, etc.).

L'amende pour non-port du masque est de 135 euros.

