Montbéliard : fréquentation en baisse mais bilan plutôt positif pour les commerçants du Marché de Noël

"Cette édition n'est pas un grand cru, mais elle a le mérite d'exister", résume Christian Meyer, gérant du Snack du Père Noël. Le Marché de Noël de Montbéliard s'est terminé ce mardi 28 décembre, comme il a débuté : sous la pluie. Les quinze premiers jours ont été "catastrophiques" selon certains commerçants, à cause de la météo. Puis, les visiteurs ont globalement été au rendez-vous.

"Les quinze premiers jours, on n'a eu que de la pluie. Le Covid a également fait du mal : le midi, on a eu moins de monde, à cause du télétravail notamment et du pass sanitaire. Puis les gens avaient peut-être peur de la foule. Mais on est très content d'avoir pu venir, et d'avoir terminer ce marché", poursuit Christian Meyer.

Christian Meyer, gérant du Snack du Père Noël au Marché de Noël de Montbéliard. © Radio France - Léa Dubost

La pluie est le seul point négatif pour Fanny Beck, vendeuse de mobiles en bois. "On a adoré ! Il y a eu des années meilleures, mais là, les gens étaient quand même au rendez-vous, moins réticents que ce qu'on pensait, dans une bonne ambiance. Malgré la pluie, on a vraiment apprécié", explique-t-elle.

Dans certains chalets, les étagères sont quasiment vides. "On a bien vendu, regardez", lance Christine Monetti, vendeuse de crêpes et de produits à base de châtaignes. Cela fait 32 ans qu'elle vient aux Lumières de Noël de Montbéliard. "On a quand même bien travaillé, avec notre clientèle fidèle. Après, les touristes ont manqué. Les cars d'Allemands ou d'Italiens n'étaient pas là. Et puis, le temps était pourri. Mais on sera là encore l'année prochaine", sourit-elle.

Christine Monetti est présente aux Lumières de Noël depuis 32 ans. © Radio France - Léa Dubost

Globalement, les commerçants ont apprécié la prolongation du Marché de Noël. Certains auraient cependant aimé plus de communication aux visiteurs en amont. D'autres réclament déjà des jours supplémentaires pour l'année prochaine.