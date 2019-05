A Montbéliard, l'église protestante de la Prairie fête son extension

Durant trois jours, de vendredi jusqu'à dimanche, l'association cultuelle de l'église évangélique de Montbéliard inaugure l'agrandissement de l'église de la Prairie, l'une des plus importantes du Pays de Montbéliard. L'aboutissement de plus de deux ans de travaux.

Montbéliard, France

Après plus de deux ans de travaux, l'église évangélique mennonite de la Prairie, à Montbéliard, est désormais flambant neuve (le mennonisme est l'un des courants de l'église protestante, principalement implanté dans l'aire urbaine NDLR). Tout le week-end, l'association cultuelle de l'église inaugure sa nouvelle extension avec un programme chargé : visite des locaux, conférences, soirée musicale...

Une église devenue trop petite

Les travaux de rénovation et d'extension de l'église, démarrés en mars 2017, se sont achevés il y a quelques jours. "Des électriciens sont même encore venus installer des prises électriques cette nuit", précise Michel Graber, président de l'association cultuelle de l'église évangélique de Montbéliard. En 2013, le projet d'extension de l'église mennonite de la Prairie est né dans sa tête et dans celles d'autres bénévoles. "On se sentait un peu à l’étroit dans notre salle de culte. Certains dimanches, des croyants devaient même rester debout pour assister à l’office !"

700 mètres carré supplémentaires

Avant la rénovation, la salle de culte était située dans l'ancienne chapelle et la ferme attenante hébergeait les salles annexes. Dorénavant, les deux espaces sont reliés par un bâtiment vitré central qui fait office d'accueil. La salle de culte a été délocalisée à l'arrière du site. Au total, ce sont plus de 700 mètres carré de nouveaux bâtiments qui sont sortis de terre pour améliorer le confort des croyants. La nouvelle salle de culte est déjà ouverte depuis octobre 2018.

Les travaux ont permis de resserrer les liens dans la communauté"

"C'est un poids qui s'enlève de nos épaules", affirme Michel Graber_. "Les travaux ont permis de resserrer les liens dans la communauté", se réjouit-il. "Au départ, les gens étaient un peu sceptiques, on a dû en convaincre certains de l'utilité du projet. Mais très rapidement, toute la communauté s'est mobilisée pour aider à participer à la plupart des travaux manuels._

Il existe une douzaine d'églises protestantes dans le pays de Montbéliard, celle de la prairie est l'une des plus importantes (400 pratiquants). Au total, on recense plus d'un millier de protestants à Montbéliard et ses environs. L'association organise ce week-end plusieurs animations à occasion de l'inauguration de la nouvelle église, le détail de la manifestation est à retrouver ici.

La nouvelle salle de culte peut désormais accueillir 540 personnes. - Michel Graber