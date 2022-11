Restos du coeur à Montbéliard : la difficile équation de la campagne d'hiver

"On se bagarre comme des fous pour trouver sans cesse de la nourriture" confie Claude Nicolas, le président des restos de Montbéliard

La campagne d'hiver a débuté avec un jour d'avance aux restos du coeur de Montbéliard ce lundi, jour habituel de distribution. 36ème campagne depuis Coluche. Comme dans tous les restos de France, les besoins augmentent en même temps que les charges alors que certaines collectes reculent (comme la "ramasse" auprès des grandes surfaces, qui gèrent mieux les dates courtes). Situation particulièrement tendue pour les responsables et les bénévoles de ces restos.

"Trois phénomènes se conjuguent" explique le président des restos de Montbéliard, Claude Nicolas. "L'augmentation des coûts de la vie, de l'énergie, du carburant, des denrées alimentaires. Dans le même temps, ce que nous ramassons dans les magasins baisse en quantité, alors qu'on a plus de gens qui viennent demander de l'aide. Du coup, on a moins a distribuer. Nos camions, nos frigos, nos achats de denrées coutent plus cher également. C'est un effet ciseau".

A Montbéliard, on s'attend à 1300 bénéficiaires pour cette campagne d'hiver. C'est près de 20 % de plus que la campagne d'été. Des gens plongés dans la précarité par les augmentations tous horizons_. _

"Sans les restos, je serais à la rue"

"Déjà l'année dernière ce n'était pas facile. Cette année, avec l'augmentation des prix, ça devient impossible. Heureusement qu'il y a les restos" confie Dominique, bénéficiaire en situation de handicap.

"Je suis ici parce que je suis en précarité, après avoir été licencié de l'Adapei pour raisons de santé", explique Stéphane 49 ans. "Sans les restos, je serais à la rue".

Dans la file d'attente pour accéder à la distribution, Jenny jeune étudiante de 21 ans. "C'est compliqué pour moi aujourd'hui. Je n'ai pas les moyens de financer mes repas. Quand on est au plus bas, ça arrive encore et encore".