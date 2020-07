Montbéliard : privé de sa fille, un papa en grève de la faim

Fabrice, 43 ans, a les traits tirés. Depuis vendredi soir, il ne mange plus et dort dans sa tente posée au pied de l'immeuble de son ex-compagne, dans le quartier de la Petite Hollande à Montbéliard, dans le Doubs. Le Vosgien a entamé une grève de la faim pour réclamer la garde de sa fille de 8 ans avec laquelle il devait passer deux semaines de vacances en ce début d'été, en vertu de son droit de garde alternée. Mais faute d'avoir fait sa demande dans les temps, la mère de l'enfant a fait valoir ses droits et donc empêché son ex-mari de récupérer leur fille. Fabrice, gardien d'immeuble à Besançon, trouve cette décision injuste. D'autant qu'il a déjà porté plainte à de multiples reprises depuis 3 ans pour non-représentation d'enfant, sans suite à chaque fois.

"Ma fille a besoin de repères, d'un équilibre" - Fabrice

Fabrice aurait dû avertir son ex-femme, au plus tard en mai, de ses dates de congés pour le mois de juillet. En raison de la crise sanitaire, il n'a pu les poser que début juin, soit 5 jours au-delà du délai. Son ex-compagne a donc fait valoir ses droits, les appliquant à la lettre, en refusant de laisser la petite à son père pour les vacances d'été. Cette absence est traumatisante pour son enfant regrette Fabrice "Pour quelques jours de retard, je suis privé de ma fille, ce n'est pas normal. C'est la psychologie de l'enfant qui est menacé dans cette histoire, il faut des repères, un équilibre à ma fille. Je suis son père, il faut une parité, et souvent on privilégie les mamans, et ce n'est pas logique".

Fabrice a installé sa tente au pied de l'immeuble de son ex-femme, dans le quartier de la Petite Hollande à Montbéliard © Radio France - Hervé Blanchard

"Le papa doit toujours faire ses preuves" - Mathias, un papa privé de ses deux filles

Fabrice ne sent pas seul dans son combat pour la garde de sa fille. Depuis le début de sa grève de la faim, d'autres papas sont venus soutenir sa cause. C'est le cas de Mathias, privé lui aussi il y a quelques années de ses deux filles. Sa situation depuis s'est améliorée, il n'empêche, il déplore une forme d'injustice "On a l'impression qu'il y a deux droits, sans être macho, je pense que la maman a plus de droits que le papa. Le père est obligé de se justifier systématiquement, et ce n'est pas normal".

Des plaintes sans suite, une justice sans réponse

Mais si Fabrice s'est lancé dans ce combat, c'est aussi pour dénoncer la lenteur de la justice dans ces dossiers de droits de garde d'enfants "En 3 ans, j'ai déjà déposé plainte à 9 reprises pour non-représentation d'enfants, et je n'ai eu aucune réponse, on n'est pas entendu, et c'est immonde, personne ne s'en occupe". Grégory, lui aussi en guerre contre son ex-femme pour la garde de leurs deux filles, est venu de l'Alsace voisine, apporter son soutien à Fabrice "On a l'impression que la justice est dans l'immobilisme total, et nos enfants sont en danger".

Fabrice (à gauche sur la photo) a reçu le soutien d'autres papas dans le même cas que lui © Radio France - Hervé Blanchard

L'avocat de Fabrice a saisi le Procureur de la République pour tenter de débloquer la situation au plus vite. Dans l'espoir que le papa retrouve sa fille avant le 18 juillet, pour finir leurs vacances ensemble.

Pour l'heure, il n'existe pas d'association d'aide aux papas privés de garde d'enfants dans le Nord Franche-Comté. Mais il y en a une basée à Mulhouse, qui peut être à l'écoute des pères concernés dans notre région. L'association s'appelle SOS Papa 68. Elle reçoit environ une centaine de nouveaux appels par an sur le département du Haut-Rhin, et une dizaine sur le le Territoire de Belfort et le Pays de Montbéliard.