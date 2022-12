Montbéliard : une maraude pour distribuer des colis de Noël aux sans-abri

Le père Noël n'avait pas de bonnet rouge, mais des colis alimentaires en main. Des bénévoles de l'association "collectif entraide ensemble solidarité" ont distribué une vingtaine de colis de Noël aux sans-abri de Montbéliard, dans le Doubs, ce 24 décembre. De la nourriture, des couvertures et vêtements distribués aux sans-abri dans les rues mais aussi à l'accueil de jour de la Maison de la Prairie.

"Rien qu'un petit geste, ça me touche. On est pas seuls et nous sommes servis comme des princes" explique Eric, qui se rend régulièrement à l'accueil de jour. Une attention essentielle durant les fêtes pour Patrick, il est encadrant à l'accueil de jour : "C'est un moment où ils se sentent encore plus délaissés que d'habitude. Ces cadeaux sont des reconnaissances de leur personne".

Chaleur humaine

Au delà du paquet qu'offre l'association, cette distribution permet un échange et de discuter. De quoi rompre la solitude quelques instants et d'oublier les difficultés. "Ils ont envie d'être écouté, explique Naïma la présidente de l'association, ça leur fait du bien du savoir qu'on est là, on apporte une chaleur humaine."

L'inflation pèse sur les dons

Mais avec l'inflation, les dons se font plus rares. "Les années précédentes on avait de gros colis, cette année ont fait avec ce qu'on a" explique Naïma. Des dons moins nombreux, résultat de l'inflation. La présidente de l'association explique qu'elle comprend ces difficultés, même si elle craint qu'elles se développent encore plus l'année prochaine.