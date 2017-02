Montboucher-sur-Jabron : le village se mobilise pour accueillir une famille syrienne

La mairie de Montboucher-sur-Jabron, dans la Drôme, a organisé ce mercredi un apéritif d'accueil pour une famille syrienne arrivée il y a une semaine sur la commune. Une soixantaine d'habitants sont mobilisés depuis plus d'un an pour accueillir au mieux ces parents et leurs cinq enfants.

A Montboucher-sur-Jabron, dans la Drôme, l'accueil des réfugiés se passe...très bien ! La municipalité a organisé, ce mercredi, un apéritif d'accueil à la salle des fêtes pour une famille syrienne arrivée il y a une semaine sur la commune. Une soixantaine d'habitants et des élus se mobilisent pour accueillir au mieux ces parents et leurs cinq enfants qui ont dû fuir la guerre en Syrie.

Un pot d'accueil organisé par la municipalité

La famille Haj Omar a dû quitter son pays, la Syrie, il y a plus de deux ans car ils craignaient que leurs enfants soient enrôler par les militaires du régime syrien ou par les rebelles. Ils ont donc fui la guerre puis ils ont vécu au Liban avant de pouvoir venir en France, dans la Drôme. Mariam, Ahmed et leurs cinq enfants, âgés de 3 à 18 ans, sont arrivés à Montboucher-sur-Jabron le 9 février dernier, grâce à l'intervention du Diaconat protestant basé à Valence. "On ne peut pas regarder les gens mourir de l'autre côté de la Méditerranée sans rien faire" insiste le maire de Montboucher-sur-Jabron, Bruno Almoric.

"C'est notre devoir de les accueillir, on ne peut pas laisser les gens se faire massacrer !"

La municipalité de ce village drômois de près de 2.300 habitants loge cette famille dans une maison qui appartient à la mairie, le temps qu'un logement social se libère.

Un apéritif d'accueil très émouvant à Montboucher-sur-Jabron pour l'arrivée de cette famille syrienne.

Un collectif d'habitants mobilisé depuis plus d'un an

Accueil très chaleureux des habitants à l'arrivée de cette famille syrienne sur leur commune de Montboucher-sur-Jabron. © Radio France - Mélanie Tournadre

A Montboucher-sur-Jabron, contrairement à d'autres communes, l'accueil de ces réfugiés s'est très bien passé. "Il y a eu un vrai élan de solidarité et la plupart des habitants sont ravis de leur arrivée" explique Marie-Thérèse Grenier, habitante à la retraite qui a fondé un collectif pour l'accueil des réfugiés sil y a plus d'un an.

Une soixantaine d'habitants du village font désormais partie de ce collectif et depuis plusieurs mois ils préparent l'arrivée de cette famille syrienne musulmane. "Certains ont repeint la maison pour leur arrivée, d'autres l'ont meublée ; des habitants proposent de les emmener faire les courses, de leur apprendre le français ou encore de les aider à trouver du travail"

"Humainement, c'est une expérience magnifique !"

Une famille syrienne qui sent très bien entourée

Mariam et Ahmed disent se "sentir très bien ici". "On se sent en sécurité, je n'ai pas peur de laisser ma famille sortir la nuit, ni de laisser la porte de la maison ouverte, c'est très bien je suis très content" insiste le père de famille qui était chef de chantier sur de gros projets dans son pays.

"On se sent bien ici, comme en famille ; tout le monde est très gentil avec nous"

Les cinq enfants de la famille, Ibrahim (3 ans), Razan (8 ans), Haïdar (9 ans), Abdoul Ruhmain (14 ans ) et Omar (18 ans) devraient rapidement être scolarisés. Les trois enfants les plus jeunes, deux garçons et une fille, sont déjà inscrits à l'école dans le groupe scolaire Hubert Reeves sur la commune de Montboucher-sur-Jabron.