Montbrison : reprise entre enthousiasme et inquiétudes liée au coronavirus pour les jeunes basketteurs du BCM

Les jeunes basketteurs du Basket club Montbrison ont repris l'entraînement la dernière quinzaine d'août, après cinq mois d'interruption à cause du coronavirus. L'épidémie menace toujours, et les jeunes sportifs doivent adopter de nouvelles habitudes face à elle, tout comme leurs encadrants.

Sacha et Ethan ont repris l'entraînement au basket club Montbrison avec soulagement. "Pendant le confinement on était chez nous, on jouait sur notre panier... là on retrouve d'autres joueurs, nos potes, on est content", commentent les deux garçons de 14 ans. Ils savent toutefois qu'ils vont avoir beaucoup de travail pour cette reprise. "On s'entraînait moins, du coup on a perdu un peu de qualités; je sais que je suis moins habile avec le ballon", reconnaît Sacha.

Leur entraîneur, Théo Hirtzmann confirme que l'interruption des championnats et des entraînements depuis la fin mars a enrayé les capacités individuelles. Il est tout à fait conscient que "certains jeunes n'ont pas fait de sport du tout pendant le confinement... à part sur leur console de jeux". Mais le nouvel arrivé, cet été, dans le staff du BCM a envie de faire progresser les jeunes du club. Envie surtout de pouvoir véritablement jouer au basket, sans avoir à craindre l'épidémie de Covid-19.

Vestiaires fermés, désinfection des ballons avant et après l'entraînement

"Nous, les clubs, _on met en place tout ce que la fédération nous demande pour reprendre dans les meilleures conditions_, mais ce que je crains, c'est que la saison ne se termine pas parce que certaines personnes ne respectent pas forcément les gestes barrière dans la vie de tous les jours", confie Théo Hirtzmann. Il n'a "pas envie qu'on se retrouve encore bloqué pendant deux mois, trois mois".

Au club montbrisonnais, pour limiter la propagation du coronavirus, les vestiaires et les douches sont fermés, chaque jeune basketteur doit apporter sa gourde, et bien se laver les mains avant l'entraînement. Le masque doit être porté pour les déplacements dans l'enceinte sportive. Et les ballons sont désinfectés avant et après chaque séance. C'est contraignant mais moins que ce qui avait été envisagé initialement. _"_Au début, chaque joueur devait avoir le même ballon pendant tout l'entraînement mais on s'est rendu compte que ce n'était pas possible parce qu'avec huit ou dix gamins, tous les clubs n'ont pas la possibilité de donner un ballon par joueur", rappelle Théo Hirtzmann, rassuré que les échanges de ballons soient finalement possibles.