Montcarra, 500 habitants, devrait retrouver un commerce après 10 années à avoir fait "sans"

La commune de Montcarra (Isère) lance un appel à candidature en vue de l'ouverture au printemps d'un commerce de proximité. Il n'y en a plus depuis 2008.

A Montcarra, 500 habitants au nord de la Tour du Pin, le village devrait bientôt retrouver un commerce. Depuis 2008 et le départ à la retraite de la famille qui tenait le café Signol, plus rien ! Au printemps, un local devrait accueillir un commerce de proximité avec bar-petite restauration-épicerie. Le local, qui est en cours de construction, c'est la mairie qui le met à disposition contre un petit loyer : 400 euros par mois la première année; 600 ensuite. La mairie a aussi équipé le local de matériel professionnel comme un lave-vaisselle, un fourneau électrique, un four à pizza, des armoires réfrigérées... Elle dispose d'une licence IV, indispensable pour servir de l'alcool.

L'espoir d'avoir à nouveau un lieu convivial, un lieu de vie pour la commune

En échange, la mairie a quelques attentes comme la création d'un point de restauration, d'un coin épicerie, l'organisation d'animations en soirées. "On espère surtout que les habitants retrouvent un endroit convivial pour boire leur café, acheter leur pain, leur journal", explique Florence Perrissez, la 1ere adjointe. David Emeraud, le maire, va dans le même sens : "ça change le visage d'une commune d’avoir un commerce. Cela fait un peu de vie." C'est pour choisir le futur gérant du commerce à qui elle louera le local que la municipalité lance un appel à candidatures. Les dossiers sont à déposer jusqu'au 29 janvier 2018 pour une ouverture espérée au printemps prochain.

Une petite commune qui a dû faire preuve d'imagination pour avoir un local tout neuf

Pour que ce local commercial voit le jour, la mairie s'est rapprochée de la Semcoda, organisme spécialisé dans la construction et l'aménagement. En effet, au regard des coûts engendrés par une construction, impossible pour la commune de s'engager dans ce type de projet. D'autant qu'un nouvel hôtel de ville a vu le jour. L'idée avait été conclue par l'ancienne municipalité. La Semcoda construit à sa charge le bâtiment sur un terrain appartenant à la mairie. En échange, elle loue les appartements qui sont au 1er étage. Le rez-de-chaussée, où se trouvera le commerce, revient à la commune. La Semcoda a aussi pu récupérer les locaux de l'ancien hôtel de ville pour les transformer en logements qu'elle loue.