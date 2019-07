Monte donne l'exemple pour lutter contre la désertification dans le rural

Monte, Corse, France

Les communes du rural voient le nombre de leurs habitants décroître depuis des décennies. malgré les annonces et les plans, rien ne change. Alors, cette tendance est-elle inexorable, ou bien l'intérieur de l'île a-t-il encore un avenir

69% des communes corses sont à faible densité démographique

Comment vivre "sa ruralité" et surtout comment lutter contre cette fatalité qui voudrait que la désertification est devenue aujourd'hui inéluctable ? La municipalité de Monte essaye de répondre positivement à cette question et faire en sorte que les études de l'INSSE soient à l'avenir plus positives pour la Corse. Selon cet institut, dans le cadre de sa dernière étude sur cette problématique, les communes très peu denses représentent 69 % des communes insulaires contre 36% dans la France entière. Et l'accès aux services est un frein majeur : au niveau national, 90 % de la population a accès aux équipements de la vie courante en moins de 7 minutes. En Corse, cette proportion est seulement de 57 % et le temps d'accès est en moyenne de 21 minutes.

La joie de la rénovation - Paul François Pancrazi

A casa Mordiconi comme symbôle

Pour montrer qu'il ne sert à rein de rester les bras croisés à se lamenter mais que des solutions existent, la commune de Monte a montré aux élus et au public ce week end, érigée comme un symbole, "A Casa Mordiconi". Une maison rachetée il y a quelques année pour être transformée en deux logements de 80m² mais aussi en cantine scolaire avec une salle pour accueillir les activités périscolaires. Montant de l'opération : environ 350.000 euros, financés en majorité par l'état via la DETR, (Dotation d'équipement des territoires ruraux). L'objectif de la mairie de Monte est simple : proposer les logements a deux jeunes couples afin de revitaliser le village et maintenir l'école. Pour son maire Jean François Mattei c'est aussi un moyen d'éviter que des maisons ne tombent en ruine.

"Lutter contre la fatalité de la désertification" JF Mattei maire de Monte

Deux logements et une cantine pour se préparer un nouvel avenir - Paul François Pancrazi

D'autres projets de ce type pourraient voir le jour sur la commune. Mais au-delà de la question financière qui peut toujours trouver une solution comme le village de Monte vient de le démontrer, il en reste un autre et de taille : celui de l'indivision qui laisse de nombreuses maisons tomber en ruine dans l'indifférence générale.