"On monte en compétences petit à petit" : 20 conseillers numériques montrent l'informatique aux Haut-Saônois

Un Haut-Saônois sur trois risque l'exclusion numérique - ce qui signifie qu'il ne sait pas bien, voire pas du tout, utiliser un ordinateur, une tablette ou un smartphone. C'est en tirant ce constat que le Conseil départemental a fait appel à des conseillers numériques. Il a recruté 20 personnes pour animer des ateliers et donner des réponses concrètes aux habitants. Ces conseillers numériques sont répartis sur tout le département, un par communauté de communes, ou à la Direction de la solidarité et de la santé publique (DSSP). Ils étaient présentés, ce lundi 14 novembre, à l'hôtel du département, à Vesoul.

Les outils numériques sont de plus en plus nécessaires, d'autant plus depuis les différents confinements, pour des démarches administratives, mais aussi pour garder le contact. "Tous les besoins ne sont pas les mêmes, il y a des gens qui ont un peu besoin, d'autres qui ont beaucoup besoin", souligne Yves Krattinger, président du Conseil départemental de la Haute-Saône. Pour certains, il faut d'abord apprendre à manier la souris, le clavier, avant de s'intéresser à la navigation sur internet. Pour d'autres, ce sera plutôt apprendre à glisser une pièce jointe dans un mail. "On monte en compétences petit à petit, on installe ça sur la durée, c'est comme ça qu'ils arrivent à progresser", explique Marie-Laure, conseillère numérique dans le pays d'Héricourt.

"Acceptez-vous les cookies"

La plupart des personnes qui s'inscrivent ont entre 60 et 70 ans, mais il y a aussi des plus jeunes. Par exemple, Marie-Laure reçoit deux heures par semaine un homme d'une trentaine d'années. La séance est individuelle et elle a lieu tous les samedis parce qu'il travaille. Il apprend à utiliser son smartphone au-delà de la simple fonction de téléphone. "Les progrès se font parce qu'il a très envie et qu'entre deux rendez-vous je lui donne des petits exercices, donc il manipule son téléphone", détaille Marie-Laure. Elle est très satisfaite de sa progression.

Tous les conseillers partagent un sentiment d'utilité qui est renforcé par la gratitude des personnes auxquelles elles viennent en aide. "Une dame m'a offert des cookies parce que c'était pour elle la plus grande des craintes quand elle faisait une recherche internet d'avoir le fameux "acceptez-vous les cookies"", raconte en souriant Aurélie, conseillère numérique dans le pays de Lure.

Pas besoin de diplôme, seulement de motivation

Avant, Aurélie était web graphiste designer, Marie-Laure était chargée de projet dans la culture et Axel, 25ans, chauffagiste-électricien. "J'ai fait un service civique à Pôle emploi qui m'a éveillé une sorte de passion dans l'aide au numérique, aider les personnes, avoir un contact avec les personnes, avec ma passion qui est le numérique, c'était juste du bonus", explique le jeune homme. Les profils des conseillers sont variés, mais ils ont tous été recrutés grâce à leur motivation. Il n'y avait pas besoin de diplôme, il fallait seulement remplir un questionnaire. Les meilleurs ont été retenus. Leur formation s'est faite en deux salves de trois mois à chaque fois.

Ils sont tous embauchés pour trois ans en contrat à durée déterminée. Une façon de tester ce dispositif avant, peut-être, de le pérenniser. Ce essai va coûter environ 2 millions d'euros par an. L'Etat a déjà promis un million d'euros pour ce dispositif. Partout en Haute-Saône, les conseillers numériques rencontrent un franc succès. Même pour les dix derniers installés, la plupart des ateliers sont déjà remplis.

Trouvez votre conseiller numérique

Pour savoir quel conseiller numérique contacter en fonction de votre commune, vous trouverez une carte avec tous les numéros sur le site du Conseil départemental de la Haute-Saône .