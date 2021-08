Montée de l'Aubisque : la mythique course de montagne est de retour pour une 34e édition

Malgré le contexte sanitaire, la montée de l'Aubisque, une course de montagne de plus de 18km, s'est tenue ce dimanche 22 août au départ de Laruns, avec plus de 400 participants.

"C'est une course mythique, parce qu'elle est belle et parce qu'elle est dure". Voilà comment les coureurs sur la ligne de départ racontent ce qu'est la Montée de l'Aubisque, de retour ce dimanche 22 août pour sa 34e édition. Elle rassemble traileurs, marcheurs, coureurs à pieds ou à rollers et même échassiers, venus pour se mesurer à la montagne. La course fait 18,7 km pour les coureurs, avec un dénivelé de 1204 m. Les traileurs courent 14 km pour un dénivelé de 1 500 m. Quelques jeunes participent aussi au trail en tant que juniors, en parcourant environ 5 km.

Les premiers départs se sont faits un peu avant 8h au départ de Laruns. Les marcheurs sont partis en premiers, suivi des traileurs puis des coureurs. Parmi les participants, quelques uns étaient sur échasses, d'autres avaient chaussé les rollers. En tout, il y avant plus de 450 participants sur la ligne de départ. Pierre Hourcade, l'organisateur de la course, est fier d'avoir pu maintenir l'événement malgré le covid, même si moins de coureurs répondent présent. En temps normal, ils sont plus de 600 à participer à la course. "On perd plus de 200 personnes à cause du covid" explique t il. 200 bénévoles sont mobilisés pour encadrer la course. Cette année, le masque n'était pas obligatoire au départ, mais il le fallait à l'arrivée.

Départ de Laruns ce dimanche matin pour les 450 participants à la montée de l'Aubisque © Radio France - Flore Catala