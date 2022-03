Montélimar : des étudiants en logistique organisent un convoi de 150 tonnes pour l'Ukraine

De la théorie à la pratique. Les étudiants de première et deuxième année du BTS Gestion Transport Logistique Associés du lycée des Catalins de Montélimar construisent depuis plusieurs jours un convoi de produits de première nécessité à destination des frontières ukrainiennes. Ces dons, récupérés dans les casernes de pompiers de la Drôme, dans les écoles ou apportés par des particuliers, vont rejoindre les bénévoles de l'association drômoise Aide Action Internationale Pompier, déjà sur place.

Je suis fier et ému - Jean-Paul Schutz, proviseur du lycée Les Catalins

"Les élèves ont tout organisé, explique Yvette Miani, leur professeure, de la recherche de transporteurs à la ramasse des points de collecte. C'est vraiment passer de la théorie que l'on voit en classe, à la pratique. Et en plus c'est un engagement citoyen." Un engagement salué par le proviseur du lycée, Jean-Paul Schutz : "Je suis fier et même ému ! dit-il en regardant les étudiants charger le camion dans la cour du lycée. Quand je vois ce qui est en train de se passer et malgré ce qu'on dit sur la jeunesse qui manquerait de conviction, on voit bien qu'on a réussi à les mobiliser pour organiser un élan de solidarité très fort."

Environ 150 tonnes de produits de première nécessité ont été récupérés © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

Ce mardi matin, les six semi-remorques de cartons et sacs de dons rejoignent le transporteur à Saint-Vallier. Les étudiants vont mettre le chargement sur palettes. Le convoi doit partir ce mercredi en direction des frontières ukrainiennes.