Montélimar : des ados de Pracomtal montrent les aspects positifs de leur quartier à travers un documentaire

Neufs adolescents du quartier Pracomtal à Montélimar ont réalisé un court-métrage sur l'histoire des quartiers ouest de la ville. Il est projeté ce samedi à 14h30, à l'auditorium Michel Petrucciani. Ces jeunes ont voulu montrer la richesse de leur quartier et ses aspects positifs.

Un an et demi de travail, du scénario au montage

Les jeunes réalisateurs amateurs de Pracomtal en train de travailler sur leur court-métrage. - Centre social Colucci

Ce documentaire, d'une demi-heure, a été réalisé par ces neuf adolescents, encadrés par les animateurs du centre social Colucci au cœur du quartier Pracomtal. "On a voulu qu'ils réalisent tout de A à Z, de la recherche des informations aux archives au tournage et au montage" explique Chamsedine Melliti, animateur au centre social Colucci. "C'était très enrichissant de découvrir toutes ces informations sur notre quartier" insiste Cengizhan Akin, 16 ans.

"Ça nous tenait à cœur de connaître cette histoire et de la transmettre aux plus petits"

Ces jeunes sont allés aux archives pour connaître l'histoire de leur quartier, de la famille noble Pracomtal du 13e siècle à la construction des immeubles de leur quartier dans les années 1960. Ils ont également beaucoup discuté avec les personnes âgées du quartier qui ont habité là dès la construction.

Les jeunes du quartier Pracomtal sont allés chercher des informations aux archives pour réaliser leur documentaire. - Centre social Colucci

Favoriser le lien intergénérationnel

"On a beaucoup appris en parlant avec les anciens qui nous ont expliqué ce qu'ils avaient fait pour le quartier" explique Mohamed Abbaz, 15 ans.

"_C'était super de discuter avec mon voisin, c'est lui qui avait reçu les clefs du quartie_r"

Montrer les aspects positifs du quartier Pracomtal

Les jeunes réalisateurs amateurs de Pracomtal heureux de participer à ce projet de court-métrage sur leur quartier. - Centre social Colucci

Ce court-métrage tord le coup aux clichés sur ce quartier montilien souvent associé aux difficultés et à la délinquance. "On a voulu montrer que la plupart des jeunes et des gens du quartier sont des gens biens" explique Mohamed. "Nous avons tout fait pour ce projet soit abouti et exigent pour que ces jeunes soient fiers de le présenter et qu'ils soient mis en valeur" explique Amanda Chanudet, coordinatrice du secteur adulte du centre social Colucci.

"Il n'y a qu'une minorité de jeunes qui font des bêtises dans notre quartier, je voulais montrer qu'on n'est pas tous comme ça !"

Ce projet de court-métrage qui inclut l'achat d'une caméra et d'un micro a été financé par la municipalité de Montélimar et la CAF, à hauteur de 5.000 euros.