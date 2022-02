Montélimar fait fermer et rachète une épicerie de nuit

Rendre le centre ville de Montélimar plus attractif, c'est le crédo du maire LR Julien Cornillet. Depuis son arrivée il y a 18 mois à la tête de la ville, il multiplie les signes pour tenter d'attirer une population plus aisée dans le centre ville de Montélimar.

Dernier sujet en date, une épicerie dont les nuisances commençaient à faire fuir les locataires de la rue Pierre-Julien. Des voitures arrêtées en pleine rue pour se rendre à l'épicerie et qui bloquent la circulation, des personnes ivres le soir et la nuit à proximité et finalement des propriétaires qui interpellent le maire parce qu'ils n'arrivent plus à louer leurs appartements.

Une centaine de PV

La police a donc dressé une centaine de procès verbaux au tenancier de l'épicerie. L'épicerie a finalement fait l'objet d'une fermeture administrative fin décembre. Le bail arrivait à son terme et le propriétaire n'a pas reloué. Il a décidé de vendre le rez-de-chaussée de son immeuble à la mairie.

Une partie des nuisances devraient disparaître. Mais la ville a décidé d'installer trois caméras de surveillance pour éliminer les points de deal de drogue.

La ville a l'intention d'installer dans ce secteur des boutiques liées à l'art et la culture à quelques pas du château de Montélimar.