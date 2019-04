Montélimar : la future place des Halles en maquette 3D

Montélimar, France

Il a fallu 100 heures de modélisation et 300 heures d'impression pour réaliser cette maquette 3D du futur aménagement de la place des Halles. Ce sont les bénévoles de l'association Convergences 26 qui s'y sont attelés. La maquette mesure 50 centimètres sur 60, et 30 centimètres de haut et est exposée depuis ce lundi dans le hall de l'Hôtel de Ville.

Le réaménagement de la place des Halles fait partie du projet plus vaste de requalification du centre ancien de Montélimar. Huit millions d'euros sont investis par la municipalité entre 2018 et 2019 pour retravailler l'îlot vert : rue des quatre alliances, rue Daujat, rue Diane de Poitiers, rue Sainte-Croix, rue Pierre Julien.

Sur la place des Halles, les Montiliens ont été consultés. Environ 600 ont répondu, réclamant plus de sécurité, de propreté et de verdure.

Le chantier doit débuter en mai prochain et durer 5 mois. Il va démarrer par le comblement de la place : les quelques marches qui menaient aux locaux sous la place vont disparaître.