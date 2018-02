La mairie de Montélimar dans la Drôme encadre, depuis trois ans, des bénévoles qui rendent visite à des personnes âgées isolées. Et elle vient de lancer une campagne pour trouver de nouveaux volontaires.

"Rompre l'isolement de nos aînés"

38 personnes sont actuellement bénévoles sur la commune de Montélimar, pour tenir compagnie à des personnes âgées isolées. Mais il manque de volontaires, c'est pourquoi la mairie cherche de nouvelles personnes disponibles et intéressées par cette démarche solidaire.

Odile est à la retraite et fait partie des bénévoles depuis le lancement de ce dispositif. "Je viens voir Simone chez elle, deux heures et demie par semaine, depuis trois ans". "On a bien sympathisé et aujourd'hui c'est une amitié" explique cette bénévole avec un grand sourire.

"Ce bénévolat est devenu une amitié"

"Ça se passe très bien, on va promener mon chien, on joue et on discute de nos vies, de nos enfants" explique Simone, 87 ans, qui vit seule dans sa maison.

Odile, bénévole depuis trois ans. Copier

"Ça me fait du bien au moral"

"J'ai quatre enfants mais c'est quand même agréable de voir Odile" explique Simone. "Ça fait du bien au moral de voir quelqu'un, on pense à autre chose et quand on a mal quelque part et bien on l'oublie".

"C'est important de bien entourer les personnes âgées" explique Odile, dont les enfants habitent loin. Elle a décidé de devenir bénévole pour se rendre utile et elle assure que "c'est dans les deux sens, on leur apporte quelque chose mais eux nous le rendent".

"Ce bénévolat participe au maintien à domicile des personnes âgées"

"C'est très important ce bénévolat pour le maintien à domicile des personnes âgées" explique Françoise Capmal, adjointe au maire de Montélimar, déléguée aux affaires sociales. "Dans nos 38 bénévoles, il n'y a que trois hommes, ce serait bien d'en avoir plus" explique l'élue. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Reportage chez Simone qui reçoit la visite d'Odile, bénévole. Copier

Si vous souhaitez devenir bénévole, il faut contacter la direction de la retraite active et des aînés au : 04.75.00.26.52