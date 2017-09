Montélimar : le Grand Livre d'Or du Relais de l'Empereur

L'association Patrimoine Montilien vient de publier Le Grand Livre d'Or du Relais de l'Empereur. Un recueil de photos et de petits mots de certaines célébrités qui ont séjourné à l'hôtel. La fabuleuse histoire de ce Relais de l'Empereur, entre 1758 et 2009, est souvent méconnue.

Quel est le point commun entre Napoléon, Charles de Gaulle, Fernandel et Johnny Hallyday ? Ils ont tous séjourné au Relais de l'Empereur, anciennement Hôtel de la Poste, dans le centre de Montélimar, dans la Drôme.

Un recueil de photos et de dédicaces

Cet hôtel-restaurant construit en 1758 a fermé ses portes en 2009. Squatté pendant de nombreuses années, il a été ravagé par un incendie en juillet dernier. Il est quasiment en ruine. Et pourtant, depuis le 18ème siècle, il a vu défiler des célébrités en tout genre. L'Empereur Napoléon, d'abord Bonaparte y est passé à trois reprises : en 1793, 1795 puis sur la route de l'exil en 1814.

Pour faire connaître cette fabuleuse histoire, l'association Patrimoine Montilien vient de publier Le Grand Livre d'or du Relais de l'Empereur . Il retrace son histoire et met en avant des photos et des petits mots des vedettes qui sont passées par le Relais de l'Empereur à partir de 1950, lorsqu'il était tenu par Roger et "Kiki" Latry.

Des petits mots des plus grands

Liliane Latry, la fille de Roger et "Kiki" Latry a côtoyé de nombreuses stars dans le Relais de l'Empereur tenu par ses parents à partir de 1950. Grâce aux photos et petits mots retrouvés, l'association Patrimoine Montilien a fait paraître cette brochure sur l'histoire de l'hôtel (au prix de quinze euros).

On retrouve des signatures, des dessins et des petits textes de Luis Mariano, Tino Rossi, Fernandel, Johnny Hallyday, Michel Sardou ou encore Brigitte Bardot.

Liliane Latry, l'association Patrimoine Montilien et le maire de Montélimar espèrent que le Relais de l'Empereur aura bien une seconde vie, sous forme d'hôtel ou de logements. L'actuel propriétaire, montilien, ne sait pas encore ce qu'il va pouvoir en faire.