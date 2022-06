Montélimar : le nougatier Chabert & Guillot accueille des handicapés mentaux dans ses ateliers

Ils sont une dizaine et travaillent désormais directement dans les ateliers de Chabert & Guillot. Ces adultes handicapés travaillaient déjà, par le passé, pour le confiseur montilien mais depuis leur ESAT de Pierrelatte (Établissement et service d'aide par le travail). Depuis mi-mai, ils ont déménagé et travaillent dans l'atelier de nougat de Montélimar aux côtés des autres salariés.

REPORTAGE - Visite de l'usine Chabert & Guillot Copier

"Il faut démystifier le handicap" Marie-Claude Stoffel, Directrice Générale de Chabert & Guillot

Marie-Claude Stoffel, la Directrice Générale de Chabert & Guillot s'engage ! Elle en a fait un combat et a souhaité intégrer directement les adultes handicapés qui travaillaient comme "sous-traitants" de l'entreprise. "Le handicap peut générer des questionnements, des peurs mais l'idée, c'est de démystifier le milieu du handicap. Non ce n'est pas contagieux !" clame-t-elle, en faisant la visite de l'atelier.

Derrière cette première intégration, il y a un but : embaucher ces personnes handicapées à terme dans son entreprise. Car pour l'instant, ils dépendent encore de l'ESAT de Pierrelatte et sont payés au tarif des travailleurs handicapés (un pourcentage du SMIC, de 700 à 1400 euros nets, cumulé à leur allocation aux adultes handicapés). Marie-Claude Stoffel explique le projet : "parmi celles et ceux qu'on a, il y en a qu'on pourra employer au titre de Chabert & Guillot. C'est-à-dire leur donner leur autonomie et qu'ils aient une reconnaissance de leur travail !"

Marie-Claude Stoffel (Chabert&Guillot) et Jean-Luc Chorier (ADAPEI) ont signé une convention sous forme d'affiche © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

"On est très fiers" dit le Président de l'ADAPEI de la Drôme, Jean-Luc Chorier. Cette action, avec Chabert & Guillot, permet de "mettre en valeur toutes les compétences de ces personnes. Ça leur donne la possibilité d'être en milieu ordinaire, de les porter le plus loin possible dans l'insertion totale. On espère bien que ça va pouvoir aboutir sur des contrats de travail."

Des tâches simples

Il n'est pas question de confier des tâches trop compliquées aux travailleurs handicapés. La direction leur offre donc, pour débuter, des tâches simples, sans stress, presque répétitives pour qu'ils soient à l'aise dans leur travail. En ce mois de juin, c'est l'époque par exemple de la confection des calendriers de l'Avent. Alizé se concentre : "je suis en train de mettre les nougats dans les alvéoles. Il faut en mettre un rose et quatre marrons." Un peu plus loin, Mathieu se réjouit de l'intégration à l'entreprise : "on fait de nouvelles connaissances, on apprend à se connaitre. Comme ça on se mélange."

Tous travaillent dans des conditions particulières : certains ne viennent qu'un jour par semaine, temps de travail adapté, ils sont assis, etc. Grâce à ces aménagements d'ailleurs, la directrice souhaite s'en inspirer et les mettre en place pour les autres salariés.