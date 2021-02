Montélimar : quand la Croix-Rouge française sous-paye ses salariés handicapés

L'affaire est embarrassante. Elle l'est encore plus quand elle concerne l'association de la Croix-Rouge française. La CFDT révèle des manquements répétés dans les salaires de salariés handicapés à Montélimar (26). Ils n'ont eu aucune revalorisation salariale et leur ancienneté n'a pas été reconnue.

"Je suis dégoûtée", lâche dans un sanglot cette salariée de l'établissement adapté du Meyrol à Montélimar, dans la Drôme. C'est elle qui dès l'été dernier alerte la CFDT de la Croix-Rouge française. Ses fiches de paie ne mentionnent aucune ancienneté alors qu'elle y travaille depuis 19 ans. De fil en aiguille, le syndicat découvre que ce cas particulier n'en est pas un...

Une centaine d'euros nets, en moins, par mois

La Croix-Rouge française gère Le Resto du Meyrol, un établissement qui assure le service les midis et qui employaient, il y a encore un an, onze salariés handicapés. La crise sanitaire est passée par là. Une salariée cherche à être reclassée ailleurs, à Lyon. C'est là qu'une responsable découvre sur ses fiches de paie qu'elle n'a aucune ancienneté.

Depuis 19 ans, contrairement à ses collègues valides, elle n'a donc eu le droit à aucune revalorisation de salaire. La CFDT estime la perte à une centaine d'euros chaque mois. "Cela a des conséquences inimaginables, explique-t-elle. On se prive de tout et pourtant on travaille dans une entreprise qui défend le droit des gens".

Elle signale donc son problème à la CFDT qui indique alerter la direction au mois de septembre. "Sans réponse, nous avons relancé au mois de décembre", explique David Aribi, délégué CSE. La Croix-Rouge française reconnait "une anomalie" et promet de réguler la situation.

Mais de fil en aiguille, après une investigation plus longue, le syndicat découvre que cette "anomalie" est généralisée à l'ensemble des salariés de cet établissement adapté. Face à l'ampleur "du scandale" dénoncé par la CFDT, la direction de la Croix-Rouge française organise ce jeudi 18 février une réunion extraordinaire entre salariés et direction des ressources humaines.

Une régulation à la marge

Une manifestation est organisée devant le site montilien entre 11h30 et 15h00, un préavis de grève est lancé dans différents sites de la Croix-Rouge française en Drôme et en Ardèche et une pétition est lancée sur Internet. "On a des salariés qui tous les jours sont fiers de travailler à la Croix-Rouge française, mais là c'est quand même une sacrée tâche. On demande que la Croix-Rouge soit la hauteur de ses principes", explique David Aribi.

La Croix-Rouge assure de son côté qu'"ayant constaté cette erreur, elle a engagé immédiatement un contrôle complet de la situation des personnes concernées". Reste que selon nos informations, l'association s'engagerait à réguler la situation sur les trois dernières années, soit le minimum légal. "Trop peu" pour la CFDT qui dénonce un préjudice moral, en plus du préjudice financier.

Y a-t-il d'autres cas en France ? Il existe quelques entreprises adaptées gérée par la Croix-Rouge française. "Le CSE central se saisit de la question en mars avec la direction nationale pour vérifier et corriger les dysfonctionnements s'ils existent ailleurs", ajoute David Aribi. Les salariés et syndicats espèrent surtout que les réponses de la Croix-Rouge française pourront redorer une image un peu ternie.