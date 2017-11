Montélimar : Raphaël, atteint d'une maladie génétique, a rencontré son idole Amir

Raphaël, un jeune gardois de dix ans, vient de réaliser son rêve. Il a rencontré, ce mardi soir, son chanteur préféré Amir avant son concert à Montélimar. Une journée magique grâce à un message de sa sœur posté sur les réseaux sociaux.

Raphaël, âgé de dix ans, habite à Beaucaire dans le Gard. Ce petit garçon vient de réaliser son rêve à Montélimar : rencontrer son chanteur préféré Amir.

"Une journée de rêve"

Ce petit garçon est né avec une maladie génétique, la neurofibromatose. Il a des tumeurs au cerveau et suit une chimiothérapie. "Mais quand il écoute Amir, tout va mieux et il heureux" raconte sa maman. Tout est parti d’un simple message sur Twitter, posté par la sœur de Raphaël qui expliquant qu'un de ses plus grands rêves est de rencontrer Amir. C'est chose faite.

Raphaël et sa famille ont été accueillis par le maire de Montélimar. © Radio France - Mélanie Tournadre

Une chaîne de solidarité s'est mise en place pour permettre cette rencontre. La ville de Montélimar a organisé et payé le déplacement depuis Beaucaire des deux parents et des trois enfants. Le maire de Montélimar, Franck Reynier a accueilli la famille devant l'hôtel de ville.

La famille de Raphaël a été accueillie par le maire de Montélimar. © Radio France - Mélanie Tournadre

La famille a été hébergée gratuitement à l'hôtel, à quelques chambres seulement d'Amir. Et la famille a visité une nougaterie. Raphaël a fabriqué lui-même du nougat avant de l'offrir à son idole Amir.

Raphaël a visité une nougaterie à Montélimar et il a fabriqué du nougat pour l'offrir à Amir. - Ville de Montélimar

"J'ai envie de pleurer tellement je suis content, c'est une journée de rêve !" explique Raphaël.

Reportage sur cette journée inoubliable pour le petit Raphaël. Copier

La rencontre avec son idole Amir

Raphaël et sa famille ont été invités au concert d'Amir à Montélimar et ils l'ont rencontré dans sa loge. © Radio France - Mélanie Tournadre

Ce mardi soir, la famille a donc été invitée au concert d'Amir au Palais des Congrès de Montélimar et avant l'entrée sur scène du chanteur, il a accueilli Raphaël dans sa loge. Le chanteur a voulu être très discret et a gardé cette rencontre privée, sans faire de photo ni de vidéo. "Je ne fais pas sa pour la publicité mais pour un beau moment avec ce petit garçon" explique l'artiste.

"Cet enfant m'a beaucoup touché, il m'a offert plein de cadeaux, c'est une rencontre pas comme les autres et j'espère qu'on gardera contact"

"Je pleure de joie parce que son rêve se réalise, ça restera gravé à jamais "explique la maman de Raphaël.