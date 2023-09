Montélimar rénove la rue Pierre-Julien

C'était une promesse de campagne du candidat Julien Cornillet aujourd'hui maire de la ville. S'intéresser de près au centre ville de Montélimar et lui rendre son attractivité. C'est même certainement à ce thème que Julien Cornillet doit son élection alors que le maire sortant, Franck Reynier voulait construire une nouvelle zone commerciale au nord de la ville.

ⓘ Publicité

Une rénovation globale

C'est le haut de la rue Pierre-Julien à proximité de la porte Saint-Martin et le bas de cette même rue qui sont concernés ainsi que quelques rues et placettes adjacentes dont la rue Roger-Poyol. Les travaux consistent donc à refaire les conduites d'eau en supprimant les canalisations en plomb. Le revêtement va être refait en laissant plus de place à la végétalisation : c'est une demande des habitants pour diminuer la chaleur en été. L'interdiction de végétaliser sa façade sera supprimée. Des îlots de fraîcheur seront ainsi créés.

Ces travaux rentrent dans une stratégie plus large qui consiste à subventionner la rénovation des façades des particuliers, à installer la fibre pour mettre en place des caméras de surveillance et sécuriser le centre ville, explique le maire.

Deux millions et demi de travaux

Les travaux doivent durer 8 mois. Ils seront terminés avant l'été promet la municipalité. Leur coût s'élève à 2 millions et demi d'euros dont 400.000 € à la charge de la ville puisque l'Etat, la Région, le Département et l'agglo ont été sollicités.