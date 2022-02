Montélimar: un panneau pour signaler des passages de coqs en pleine ville

Si vous prenez régulièrement les allées provençales de Montélimar, vous avez sans doute déjà croisé la route des poules et coqs vivant dans le jardin public de la ville. 80 volatiles de basse-cour y vivent. Sauf que depuis quelques années, ces derniers traversent la route pour se rendre sur le rond-point Raphaël Marchi. Là -bas, les oiseaux y trouvent une autre nourriture.

Les poules se baladent en ville en toute liberté © Radio France - Lucile Auconie

Même si leurs traversées n'ont jamais provoqué d'accident avec les automobilistes, la mairie de Montélimar a souhaité leur offrir une plus grande protection. Ce mois-ci, la ville a donc installé un panneau de signalisation au bord des allées provençales.

Avec ce panneau la mairie espère les protéger car selon Marie-Christine Magnanon première ajointe en charge de l'environnement et de la démocratie locale à la ville ils font maintenant partie de la vie des Montiliens. Elle explique "dans ce parc il y a beaucoup de coqs, ils n'appartiennent pas forcément à la ville. En fait ce sont souvent des coqs apportés par des particuliers et des habitants qui sont gênés par leur chant et qui ont pris l'habitude de les déposer dans ce parc. Résultat, ils sont en nombre dans le jardin public et finissent par trouver d'autres endroits pour manger."

C'est comme les piétons, ils ont deux pattes alors ils sont prioritaires

Devant le rond-point Raphaël Marchi, les automobilistes s'arrêtent et sourient devant le panneau. Patrice freine justement devant le passage à coqs et s'en amuse "nous sommes habitués, le matin, nous les voyons passer sur le rond-point, il y en a plein et il faut faire attention. Nous arrivons doucement. C'est comme les piétons, ils ont deux pattes alors ils sont prioritaires."