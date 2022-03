Montenois collecte pour l'Ukraine : "On ne s'attendait pas à une telle mobilisation"

C'est un défilé ininterrompu d'habitants donateurs à la Maison du Temps Libre de Montenois. Chargés de sacs plastiques ou de cartons, ils affluent pour remettre leurs dons aux élus et bénévoles qui les accueillent.

Montenois a été l'un des premiers villages de l'ouest montbéliardais à lancer cette collecte. Du coup, de nombreuses communes du Pays de Montbéliard (Bart, Bavans, Sochaux et d'autres) se sont greffées à l'opération, faisant de Montenois une plaque tournante de la générosité dans l'agglomération.

"Des manteaux, des couvertures, des médicaments..." Copier

"C'est parti d'une idée comme ça", explique le maire de Montenois, Mathieu Kalyntschuk, dont le grand-père était ukrainien. "Et ça a pris une ampleur qui nous a tous surpris. Dès le premier soir, les habitants se sont pressés. Et de nombreuses communes de l'agglomération nous ont contactés pour se joindre à nous. C'est beau de voir la solidarité comme on sait faire dans notre beau pays".

Le maire de Montenois au milieu de la déferlante de dons pour l'Ukraine © Radio France - Christophe Beck

Des denrées alimentaires, des produits d'hygiène, des médicaments, de l'équipement pour bébé, des couvertures. Tout cela sera acheminé vers Besançon jeudi soir pour être pris en charge l'association Soutien Ukraine 25 qui fera partir un camion pour la Pologne dès samedi.

La coordinatrice de cette collecte, Sandrine Villaume, adjointe aux affaires scolaires à Montenois ne sait plus ou donner de la tête. "Sacrée mobilisation, oui. Depuis lundi, le téléphone n'arrête pas de sonner. Des habitants, des maires, des sociétés qui souhaitent participer. On ne s'attendait pas à un tel élan de solidarité et de manière aussi rapide et spontanée."

Le prochain accueil des donateurs avant le départ du camion de Soutien Ukraine 25 pour Besançon sera organisé ce jeudi 3 mars de 15 heures à 16 heures, à la maison du temps libre de Montenois.

Si vous souhaitez donner, voici le détail des besoins listés par l'association Soutien Ukraine 25.

