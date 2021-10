Montenois : Judy, la nouvelle wallaby d'Evad'Parc, aide Bonnie à oublier Clyde

En ce premier jour de vacances scolaires, ce lundi 25 octobre, Michelle ne déroge pas à la tradition, elle emmène son petit-fils Sacha en promenade au parc animalier Evad'Parc de Montenois. Et les deux constatent très rapidement la nouveauté : "On a vu qu'il y avait un deuxième wallaby ! On a été agréablement surpris, on s'est dit que celle qui était seule ne s'ennuiera plus."

En revanche, la famille avoue ne pas savoir s'il s'agit de Clyde, ou d'un nouveau wallaby. Car depuis son évasion seulement 15 minutes après son arrivée au parc cet été, Clyde fait encore parler de lui. Les gérants sont toujours à sa recherche, et les visiteurs demandent souvent des nouvelles. "Les gens se réjouissent de voir un deuxième wallaby et pensent que c'est Clyde. Malheureusement, on leur explique que c'est une petite nouvelle, que nous avons fait venir, car Bonnie se sentait très seule. Les wallabies vivent principalement en groupe. Alors, depuis l'arrivée de Judy, on sent que Bonnie est mieux", raconte Nadège Ghielmini, gérante d'Evad'Parc.

Tout faire pour éviter une nouvelle évasion

La wallaby Judy est arrivée il y a un mois à Evad'Parc. "Elle vient du même endroit que Bonnie et c'est marrant, elle a le même caractère que Clyde, un peu stressée, peureuse, sanguine", explique Nadège Ghielmini.

Judy est encore en pleine adaptation. Elle parait beaucoup plus peureuse que Bonnie. © Radio France - Léa Dubost

Alors pour éviter que l'animal ne s'énerve et casse le grillage, le parc a décidé de renforcer l'enclos, et de ne pas faire de publicité pour annoncer l'arrivée de la petite nouvelle. "On a renforcé les grillages, on a remis de l'électricité, des banderoles. On apprend de ses erreurs malheureusement. On évite également de lui faire de la pub, pour qu'elle ne soit pas stressée par les visiteurs. Pour le moment, les deux s'entendent bien, elles prennent leurs marques", poursuit la gérante.

Plus de nouvelles de Clyde

Après son évasion du parc animalier, Clyde le wallaby est toujours resté dans les environs. "Il y a environ un mois, on le voyait encore. On mettait de la nourriture, des balises, on voyait des traces de pas... Mais depuis l'ouverture de la chasse, plus rien. C'est compliqué, ça m'embête, mais je ne perds pas espoir", confie Nadège Ghielmini. Elle espère que l'animal a trouvé refuge un peu plus loin dans la forêt.