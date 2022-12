Montenois : un convoi humanitaire pour faire face à l'hiver en direction de l'Ukraine

Neuf camionnettes prêtes à sillonner l'Europe pour arriver en Ukraine. Un troisième convoi de l'association humanitaire "Partir Offrir" part ce samedi 10 décembre en Ukraine depuis le début de la guerre, d'autres ont déjà rejoint les pays frontaliers.

ⓘ Publicité

Environ 13 tonnes de produits alimentaires et d'hygiènes ont été donnés par des associations et des particuliers lors de récentes collectes. Mais cette-fois, le convoi doit aider les ukrainiens à faire face à l'hiver. Les bénévoles emportent avec eux des couvertures et vêtements chauds, ainsi que plusieurs groupes électrogènes. "On a aussi des lampes de poches, des piles, des bougies et des choses comme ça, les coupures d'électricité compliquent la vie là bas", explique Pascal Graber le président de "Partir Offrir".

Des bénévoles des villages alentours ont chargé les neuf camionnettes © Radio France - Léo Limon

Mais à l'approche de Noël, ce convoi aura une saveur particulière. 8000 pochettes cadeaux seront aussi distribuées à des enfants ukrainiens, en plus de nombreux jouets présents dans la cargaison.

Plus de 2500 kilomètres attendent les bénévoles de l'association avant d'arriver en Ukraine © Radio France - Léo Limon

Un autre convoi est programmé pour la fin janvier, un autre pour avril, et d'autres convois pourraient encore être organisés d'ici là.