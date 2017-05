Montez à bord de notre train des législatives !

Jusqu'au premier tour des élections législatives, nous vous proposons de voir quels sont les enjeux pour notre territoire en suivant la ligne de TER entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Nantes. Dix arrêts pour dix reportages.

Pendant les cinq années à venir, nos députés vont prendre des décisions et voter des lois qui auront un impact sur nos deux départements de Loire-Atlantique et de Vendée et sur nos vies. On ne sait pas encore ce qu'elles seront, mais on peut déjà dire ce qui vous préoccupe. France Bleu Loire Océan est donc allé à la rencontre des habitants de notre territoire en suivant la ligne de train entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Nantes. Dix arrêts pour dix reportages sur des sujets qui vont de la pêche à l'éducation, en passant par les réfugiés, l'agriculture ou encore le logement.

Dix arrêts pour dix reportages

Chaque matin de la semaine, entre le 29 mai et le 9 juin, nous publierons un nouvel épisode de cette série. Ils sont à retrouver en cliquant sur les différents arrêts de la carte ci-dessous.

Et pour retrouver les candidats aux élections législatives dans votre circonscription, c'est ici.