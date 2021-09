Montfermeil : des médecins et des scientifiques dénoncent l'édito anti-vaccin du maire

Le dernier édito du maire de Montfermeil ? "Un morceau de pure désinformation, complotisme anti-vaccin et anti-science", voilà ce qu'en pensent la dizaine de médecins et scientifiques qui signent cette tribune publiée jeudi dans le journal Le Point.

"Un morceau de pure désinformation"

Parmi les signataires, le profeseur Frédéric Adnet, chef des urgences à l'hôpital Avicenne de Bobigny, le docteur Laure-Emmanuelle Zaragosi, chargée de recherche à l'Inserm ou encore la professeure Karine Lacombe, cheffe de service des maladies infectieuses au CHU Saint-Antoine à Paris. Tous se disent scandalisés par l'édito publié fin août sur les réseaux sociaux de la ville de Montfermeil et distribué ensuite dans les boîtes à lettres des administrés.

Son auteur, le maire Xavier Lemoine (DVD), y remet en cause les vaccins contre le Covid-19. "Soyons précis, il ne s’agit en aucun cas de vaccins, tout au moins à ce jour pour les différents produits proposés en France, mais de thérapies géniques. Il convient donc de bien s’intéresser et s’informer sur ces toutes nouvelles techniques jamais encore utilisées massivement sur l’Homme", écrit l'édile.

Quant à la vaccinaton des jeunes de 12-17 ans, là encore le maire met en garde les parents : "en pleine formation à l’âge de l’adolescence, il s’agit de nos enfants donc, je ne peux qu’inciter les parents, à qui le consentement sera demandé, de bien s’intéresser à la portée que leur décision aura de manière irréversible pour l’avenir de leurs enfants".

Une prise de position irresponsable pour les signataires de cette tribune. Ils rappellent que les vaccins contre le Covid-19 ne sont pas des "thérapies géniques" et qu'il s'agit là d'une "information factuellement fausse, largement relayée dans les milieux ani-vaccins et/ou conspirationnistes". "M.Lemoine tente de culpabiliser, voire d'intimider les parents qui feraient vacciner leurs adolescents", poursuivent-ils.

Les signataires demandent le retrait de l'édito

Les signataires estiment que Xavier Lemoine, étant également président du territoire Grand Paris-Grand Est, il est "particulièrement inadmissible qu'il propage de fausses informations scientifiques et médicales, utilisant des arguments complotistes et profitant de sa position de maire". Ils rappellent aussi qu'à Montfermeil, le taux de vaccination est particulièrement faible, de 45%, dans un département particulièrement touché par le Covid.

Dans leur lettre, les membres de Citizen4Science, interpellent le préfet du 93, le président de la métropole du Grand Paris, la présidente de la région Ile-de-France et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pour leur demander de "dénoncer publiquement et intégralement ce message de désinformation", et de faire retirer l'édito du maire de tous les supports de diffusion.