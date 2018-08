Dordogne, France

C'est l'été et les montgolfières en profitent pour sortir mais comme sur terre, dans l'air, il y a aussi quelques règles à respecter, notamment quand les ballons descendent et s'approchent des champs et des animaux.

Les montgolfières effraient lorsqu'elles sont trop basses au moment de l’atterrissage. Ce fut le cas lundi dernier à Bouzic. Une jument a pris peur, a cassé la barrière de son enclos et s'est enfuie. L'animal a été retrouvé avec des blessures.