Montierchaume : un lotissement pour la sédentarisation de familles de la communauté des gens du voyage

Cinq pavillons un peu à l'écart du village de Montierchaume, dans l'Indre. Chacun conçu sur le même modèle : une grande pièce à vivre, une ou deux chambres, une salle d'eau, une buanderie et surtout, un espace abrité dans le jardin pour garer deux à trois caravanes. "C'est primordial pour nous, on ne peut pas se couper de nos caravanes. C'est notre mode de vie" explique Domingo. En novembre 2022, il a donc reçu les clés de sa location. Le voilà désormais voisin de son frère, ses deux sœurs et sa mère. "Pour elle, c'est la première fois qu'elle est en maison. Elle a du mal avec la sédentarisation. Elle dort encore parfois dans sa caravane. Il faut du temps..."

Chacun des logements a été pensé en concertation avec les futurs locataires, pour répondre au mieux à leurs besoins. "Ils ont été acteurs tout du long. Ils ont pu choisir le carrelage, l'aménagement, et évidemment, ils nous ont exprimé leurs besoins pour les caravanes" explique le directeur du développement de l'OPAC, Richard Pez.

Les voies d'accès ont aussi été conçues pour permettre aux véhicules de manœuvrer avec les caravanes. "Ca nous permet de concilier notre mode de vie traditionnel l'été, de partir en convention par exemple, mais aussi de vivre avec plus de confort l'hiver." assure Domingo.

Les logements ont chacun un jardin avec un abri pour les caravanes © Radio France - Gaelle Fontenit

Ces cinq familles étaient installées depuis longtemps à Montierchaume, "mais ce lotissement permet d'apporter une réponse licite et davantage confortable" explique le maire de la commune Philippe Guérineau. Le lotissement a été implanté à l'écart du village, "à la demande des gens du voyage qui voulaient éviter les problèmes de voisinage..." assure l'élu qui tire un bilan positif de cette installation : "Tout se passe très bien. Les enfants sont à l'école de Montierchaume, les familles sont bien intégrées. Il y a une vraie demande venant d'autres familles en caravane qui souhaiteraient bénéficier de ce type de logement adapté".

Pour accompagner leur sédentarisation, des conseillers suivent régulièrement les familles et les soutiennent dans leurs démarches administratives ou dans l'aménagement de leur logement. Les travaux ont duré 8 ans et ont coûté 788.000 euros. Les familles paient chacune un loyer ainsi que les charges du logement.

D'autres logements de ce type sont en projet dans le département.