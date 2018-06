La chaleur s'installe en Moselle et les municipalités se mobilisent. A Montigny-lès-Metz, un registre est mis à jour avec le nom et l'adresse d'une vingtaine d'habitants en difficulté. En cas d'alerte canicule, des adjoints et des bénévoles iront leur rendre visite.

Montigny-lès-Metz, France

Prévoyez 30 degrés ce vendredi après-midi à Forbach et Saint-Avold, 31 à Thionville et 32 à Metz. Il va faire chaud ce week-end en Moselle. Pour venir en aide aux personnes âgées isolées qui pourraient souffrir de la chaleur : la plupart des communes réactivent leur plan canicule.

Mobilisation générale

A Montigny-lès Metz par exemple, le service troisième âge tient un registre avec une liste de noms. Une liste mise à jour depuis l'été 2003 qui a causé la mort de 15.000 personnes. Désormais : en cas d'alerte déclenchée par la préfecture (niveau 3), les services de la mairie rendent visite aux personnes concernées pour vérifier que tout va bien.

Des conseillers municipaux, des adjoints, des bénévoles et des secouristes de l'antenne de Montigny-lès-Metz ont chacun un secteur bien défini et une liste de personnes à retrouver. "Vous sonnez et vous vous présentez," raconte Christian Greiner, adjointe au service troisième âge. "Il faut savoir qu'on a une carte d'adjoint ou une carte indiquant qu'on vient de la part de la ville pour le plan canicule. Il ne faut pas ouvrir à n'importe qui. On leur demande si tout va bien, si elles boivent bien."

"Une fois, j'étais chez quelqu'un qui avait le soleil en plein dans le salon. J'ai fermé les volets et j'ai dit qu'il fallait surtout s'abriter du soleil. Au final, tout se passe bien."

"Au cas où il y a un souci, on appelle la famille et le médecin traitant, poursuit l'élue.

"Certains nous demandent même si on ne peut pas leur faire quelques courses... Mais bon, il faut quand même rester dans notre rôle."

Une vingtaine d'inscriptions

A Montigny-lès-Metz, une vingtaine de personnes se sont déjà inscrites pour cette année 2018. Une décision difficile à prendre pour certains habitants qui préfèrent rester autonomes le plus longtemps possible. "C'est quand je vois que j'ai de plus en plus de mal à marcher que je m'inquiète," explique Sophie, une dame de 89 ans qui habite seule dans son appartement montignien. J'y pense, mais j'espère que ce n'est pas encore pour tout de suite. Pour le moment, je suis très indépendante. Me dire que quelqu'un va venir, qu'il faut que je sois prête, ça va un peu trop loin."

"Quand on veut m'aider, souvent, je dis non. Plus on vous aide, plus vous vous laissez aller. Mais je ne dis pas que j'en aurai pas besoin un jour..."

"Il ne faut pas hésiter," rappelle Madame l'adjointe. Il est toujours possible d'appeler le service du troisième âge pour avoir des renseignements (03 87 55 74 44). Il n'est jamais trop tard pour s'inscrire.

Notez qu'en cas d'alerte canicule, l'ensemble des établissements (maisons de retraite et EHPAD) de Montigny s'associent avec la municipalité pour accueillir, si besoin, des personnes dans leur salle climatisée.