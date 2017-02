A Montillot, dans le vézelien, Récup'Bourgogne Solidaire donne une seconde vie aux objets du quotidien

Crée il y a un an par Yann Rosniak, vous y trouverez des meubles, vaisselles, vêtements à des sommes modiques car l'idée n'est pas de faire du profit mais plutôt d'éviter le gaspillage. C’est la seule structure de ce type dans le sud du département

Dans sa camionnette verte, Yann Rosniak n'hésite pas à parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour aller récupérer des objets, comme ici dans une maison à vendre à Dornecy près de Clamecy. C’est Philippe Lacroix brocanteur à Vézelay qui a eu l'idée de faire appel à lui. "On fait appel à lui pour voir s’il peut recycler des objets que nous brocanteurs nous ne pouvons vendre, ça peut dépanner des personnes et ça évite de jeter des objets ou meubles qui peuvent encore servir."

Yann Rosniak récupère une armoire ancienne dans une maison © Radio France - Isabelle Rose

Il faut lutter contre le gaspillage et redonner une seconde vie aux objets

Et la demande est forte car dans l’avallonnais et le vézelien Récup’Bourgogne Solidaire est la seule structure de ce type. Yann Rosniak accepte donc dans son entrepôt tous les objets, en bon état dont vous n’avez plus l’usage. Le mobilier, les armoires sont particulièrement recherchés en ce moment. Tout peut resservir un jour. Les objets sont stockés au lieu-dit Gué pavé à Montillot, dans une grande salle de vente, la seule dans le sud de l’Yonne. Dans le même esprit de solidarité, Yann Rosniak envisage de transformer les deux hectares et demi de prairies autour de l’entrepôt en refuge pour animaux maltraités.

Jéremy un client : J’ai remeublé une grande partie de maison avec des choses achetées ici. Rendre service, comme ça, aux gens, en revalorisant des choses que d’autres personnes ne veulent plus, je trouve ça important.

Le reportage d'Isabelle Rose

Récup’Bourgogne Solidaire, situé au Gué pavé à Montillot, est ouvert pour les dépôts et les achats, du mercredi au vendredi après-midi uniquement de 14 à 17 heures 30 et les deux premiers week-ends du mois, toujours de 14 à 17h30. Renseignements au 06.56.77.11.07