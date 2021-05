Montlouis-sur-Loire : Robert Badinter viendra inaugurer l'espace des solidarités qui portera son nom

L'ancien garde des sceaux Robert Badinter, à l'origine de la loi sur l'abolition de la peine de mort en 1981, a donné son accord pour venir inaugurer l'Espace commun des Solidarités de Montlouis-sur-Loire qui portera son nom. Dans sa lettre adressée au président du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire et au maire de Montlouis-sur-Loire, Robert Badinter affirme "être honoré par cette démarche, surtout pour un lieu dédié à la solidarité. Si les conditions le permettent, je me rendrai bien volontiers à Montlouis-sur-Loire pour inaugurer cet espace" explique-t-il.

L'Espace des Solidarités Robert Badinter permet l'amélioration de l'accès aux services sociaux et aux droits de chaque citoyen. Ce lieu de 700 m2 a dernièrement fait l'objet d'une restructuration-extension. Le Conseil Départemental précise que l'institution s'attache à donner une personnalité marquante à ses bâtiments sociaux (Espace Simone Veil à Loches ou Espace Gisèle Halimi à Saint-Pierre-des-Corps). Son président explique que "tout au long de sa vie, par ses enganemùents et ses combats, Robert Badinter n'a cessé de porter un message de paix et d'galité entre les hommes et les femmes".